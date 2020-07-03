Архітекторка Анастасія Елрусс розробила революційний архітектурний проєкт для багатоповерхівки. Планується створення першого еко-селища у світі. Загалом уся будівля матиме площу 900 квадратних метрів, та міститиме численні сади, де вирощуватимуть продукти для мешканців хмарочосу.

Перша така будівля розміститься у передмісті Бейруту, що у Лівані, повідомляє Archdaily.

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Будинок матиме 14 поверхів, на кожному з яких розташують сади. Перший поверх та підвал тут орендує приватна компанія, яка розмістить на цих рівнях фермерські та столярні майстерні для жінок.



Будівлю розмістять в передмісті Бейруту / Фото Archdaily

Пілотний проєкт має на меті розмити межі між громадами у великому міському контексті, щоб домогтися більшої єдності між мешканцями.



В садах також вирощуватимуть овочі / Фото Archdaily

Цей будинок пропонуватиме принцип "зроби собі житло сам", де інвестору не пропонуватимуть готовий план, а навпаки дозволять створити власне планування квартири.



На кожному поверсі будуть кімнати для проведення майстер-класів / Фото Archdaily

Усі 4 стіни будівлі містять кишенькові сільськогосподарські сади та лінійно висаджені тераси. Ці простори діють як буферні зони для приватних внутрішніх просторів і забезпечують єднання мешканців. Також на таких терасах мешканці вирощуватимуть овочі та вчитимуться кулінарії.

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Будівля матиме 14 поверхів / Фото Archdaily