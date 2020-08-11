Reflektor – павільйон у відкритому просторі на схилі пагорба в Парк Кабідду, у містечку Вінглз на півночі Франції.

Альтанка розташована на березі озера, а докола лише дерева. Через невеликий прохід, архітектори подбали про великий приватний простір, а завдяки стінам із дзеркалами – можна насолоджуватись пейзажем, про це пише видання Archdaily.

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Світловідбивальнаа стеля дозволяє бачити озеро з висоти пташиного польоту та показує світ догори дриґом.



Тут ви можете відпочити з друзями і насолодитись краєвидами / Фото Archdaily

Reflektor створює тихе місце в парку, щоб по-іншому відкрити для себе ландшафт, місце, яке створює комфортні умови для роздумів, а також є нестандартним місцем для відпочинку.



Одночасно тут може знаходитись до 10-ти людей / Фото Archdaily

Павільйон назовні виготовили з дерева, а внутрішні стіни та стеля виконані із фанери та обшиті алюмінієвими дзеркальними плитами. Основне кріплення для альтанки – бетон.

Більше фото космічної альтанки у Франції: