Відпочинок з друзями, але тільки після пандемії – фото дзеркальної альтанки у Франції
Reflektor – павільйон у відкритому просторі на схилі пагорба в Парк Кабідду, у містечку Вінглз на півночі Франції.
Альтанка розташована на березі озера, а докола лише дерева. Через невеликий прохід, архітектори подбали про великий приватний простір, а завдяки стінам із дзеркалами – можна насолоджуватись пейзажем, про це пише видання Archdaily.
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Світловідбивальнаа стеля дозволяє бачити озеро з висоти пташиного польоту та показує світ догори дриґом.
Тут ви можете відпочити з друзями і насолодитись краєвидами / Фото Archdaily
Reflektor створює тихе місце в парку, щоб по-іншому відкрити для себе ландшафт, місце, яке створює комфортні умови для роздумів, а також є нестандартним місцем для відпочинку.
Одночасно тут може знаходитись до 10-ти людей / Фото Archdaily
Павільйон назовні виготовили з дерева, а внутрішні стіни та стеля виконані із фанери та обшиті алюмінієвими дзеркальними плитами. Основне кріплення для альтанки – бетон.
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