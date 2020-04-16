Відсутність свіжого повітря: як коронавірус допоміг виявити недоліки в архітектурі Нью-Йорка

Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження викликані хворобою, вказали архітекторам на недоліки у міському будівництві Нью-Йорка. Всього в мегаполісі разом з агломерацією мешкає понад 19 мільйонів осіб.

Найочевиднішими проблемами виявились відсутність балконів та приватних зон для мешканців багатоквартирних будинків, пише Dezeen.

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Оскільки люди самоізолюються у своїх будинках, щоб уповільнити розповсюдження COVID-19, приватні відкриті майданчики стали неоціненними просторами для жителів міста.

Але, за словами Натана Річа, співзасновника місцевої архітектурної студії PRO, багато людей, які живуть у багатоквартирних будинках Нью-Йорка, не мають доступу до таких районів.



Багато мешканців не мають доступу до свіжого повітря на карантині / фото: Unsplash

Доступ до відкритого простору, очевидно, актуальніший зараз, ніж будь-коли раніше, особливо для мешканців з нижчими доходами, – розповів Натан Річ.

За словами архітектора, понад 400 тисяч жителів міста взагалі не мають доступу до приватних дворів.

Іншою проблемою є відсутність навіть балконів в центрі Нью-Йорка, через високу щільність забудови в таких районах.

Архітектурна студія PRO навіть розробила план щодо добудови балконів для таких будівель. Така ініціатива допомогла б вирішити одразу дві проблеми: в мешканців з'явиться доступ до простору на свіжому повітрі, а також в ході реставрації фасадів їх відразу утеплятимуть.

Детальний план реорганізації житлового простору в типовій квартирі / фото: Dezeen

За словами архітекторів, багато місцевих жителів навіть не задумувались про такі недоліки, допоки не зіштовхнулись з необхідністю сидіти вдома.

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Для тих із нас, хто звик до соціально стійкого проєкту міста з високою щільністю забудови, доведеться переглянути своє бачення будівництва нових будинків у місті. Ця криза виникла, щоб принести гідність малим міським квартирам,

– розповів Девід Браун, директор нью-йоркського офісу міжнародної фірми Woods Bagot.