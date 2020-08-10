Будинок розташований між річковою територією та зоною охорони поблизу історичного центру міста Торунь, що в Польщі. Це будинок між природою і цивілізацією, який вміло розділений на дві частини.

Перша частина – це чорний будинок із двосхилим дахом, розташований на узбіччі дороги. Ця частина будинку була пристосована до притаманної району нерівності, пише видання про архітектуру та дизайн Archdaily.

Також на тему: Гори і океан: затишний будиночок подалі від цивілізації у Чилі – приголомшливі фото

Ця частина будинку закрита до навколишньої вулиці і містить гараж, пральні та технічні приміщення. Друга частина – це теплиця з терасами та плоским дахом, розташована на березі річки.



На території розташована приємна тераса / Фото Archdaily

Будинок спроєктований із видом на річку і містить житлову зону з кухнями, спальні з ванною кімнатою, сауною та фітнес-залом, а також дитячі кімнати.

Місто Торунь на карті Польщі:



В проєкті екологічного дому є кілька критих мінісадів, які переплітаються з інтер’єром будинку, завдяки однаковим оздоблювальним матеріалам.



Зелені насадження вміло вплетені в інтер'єр / Фото Archdaily

Також у будинку однакові дерев'яні підлоги всередині та зовні та вікна із прихованими віконними профілями.



Більше фото дому посеред лісу в Польщі: