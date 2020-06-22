Студія архітектури та дизайну Hello Wood розробила дерев'яний будиночок у вигляді почищеної картоплини. Це ідеальне, приватне місце для роботи та зустрічей, але приміщення може також функціонувати як гостьова кімната або ігрова кімната для дітей.

Попри те, що у світі по трохи скасовують карантинні заходи, запроваджені через карантин, все ще є мільйони людей, які мріють про додаткову кімнатку для офісу, повідомляє Archdaily.

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Малі розміри будиночку змусили розробників використовувати кожен сантиметр квадратний. Будівля відрізняється від типової в таких проєктах форми, та виглядає як почищена картопля з численними гранями та кутами.



Попри свою форму, будиночок вийшов доволі світлим / Фото Archdaily

Переносний кабінет адаптується до зміни пір року. Так, його утеплений інтер'єр забезпечує затишок приміщення взимку, а вбудований кондиціонер захищає від спеки літніх днів. Всередині будиночок обладнаний електричними розетками, а у вас не виникне проблем із доступом до Інтернету. Сам офісна кабінка виготовляється за найсучаснішими технологіями.



Площі в будиночку цілком вистачає для роботи / Фото Archdaily

Встановлення мобільного офісу відбувається за кілька днів, а завдяки низькому енергоспоживанню, будинок є доволі екологічним.



Будинок має кілька граней / Фото Archdaily

Інші кабіни Hello Wood зараз на стадії розробки та будівництва. Зокрема планується створення будинків для відпочинку.

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Інтер'єр облицьований шотландською сосною / Фото Archdaily