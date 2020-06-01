Один з авторів відомого архітектурного видання Archdaily пояснює як глобальне потепління вплине на будівництво приватних будівель на прикладі помешкань, які розташовані в зонах можливого підтоплення. В будівлях на березі океану вхід на перший поверх може розташовуватись не нижче 4,8 метрів.

В прибережних територіях штату Массачусетс діє спеціальний закон, за яким будинки повинні бути пристосованими до можливих повеней, пише Archdaily.

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Будинки в таких зонах стоять на опорах або високих стінах з бетонного фундаменту, незалежно від свого дизайну.



Житловий поверх будинку не може бути нижче ніж 1 метр від землі / Фото Archdaily

Вимога висоти варіюється від регіону до регіону і навіть району до мікрорайону. Мій власний будинок зараз перебуває у відносно високій зоні ризику підтоплення,

– розповідає один з авторів.



Припідняті будинки забезпечують також хорошу вентиляцію / Фото Archdaily

Обмеження у штаті Массачусетс варіюються в залежності від близькості до океану. Так, висота першого поверху може коливатись від 1 до 5 метрів. Такі обмеження переглядають кожного року, адже ризик підтоплення постійно росте.

Такі будівлі не є новинкою для країни, адже схожі проєкти робили ще в епоху рабовласництва на півдні США.



Глобальне потепління може кардинально змінити уявлення про будівництво / Фото Archdaily

Як і всі хороші дизайнерські рішення, вони відповідали на декілька потреб. Окрім випадкових вимог щодо захисту від вологи чи повеней, погода була спекотною та вологою більшу частину року, тому було доцільно підняти перший поверх та відкрити його для перехресної вентиляції.



Раніше будинок стояв далеко від водойми / Фото Archdaily

Нижній поверх найчастіше був кухнею або службовими приміщеннями. Рішення було і практичним і красивим. Проте, в сьогоднішніх умовах люди не встигають пристосовуватись до нових вимог та просто піднімають власні будинки на стовпах.

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Нижню частину будинку найдоцільніше було б використовувати в ролі гаража для човна, адже в цій місцевості більшість власників мають свої човни.