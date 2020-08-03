У зв'язку з пандемією та карантинними обмеженнями по всьому світу, люди почали переосмислювати поняття "дім". Більшість з нас перестали сприймати власне житло як місце для релаксу та сну, натомість все частіше виникає питання щодо універсальності будинків. Відоме архітектурне видання поставило питання перед читачами: яким буде житло майбутнього? Що з цього вийшло – читайте в матеріалі.

Це вже не вперше видання просить своїх читачів надсилати свої варіанти будинків майбутнього, пише Archdaily.

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За словами оглядачів, сьогодні поняття дім справді розмилось "оскільки ми адаптували робочі місця, соціальне, спортивне та повсякденне життя за останні кілька місяців".



Один з варіантів проєкту будинку майбутнього від читача / Фото Archdaily

Протягом років багато архітекторів досліджують поняття дім, та намагаються його переосмислити. Йдеться зазвичай про доступне житло, стосунки між людьми та природою.



Цей будинок спроєктовано з урахуванням кліматичних змін / Фото Archdaily

Втім проєктами можуть займатися не лише архітектори. Так, йдеться про конкурс The Home, за яким кожен читач може використати промо-код #HOME2020 та за 10 доларів зареєструвати свою роботу. Є можливість виграти 8000 доларів призових грошей плюс опублікувати свою роботу.



А це варіант "розумного будинку" / Фото Archdaily

Конкурс HOME пропонує всім охочим вигадати як виглядатимуть будинки в майбутньому. Так, дизайнери можуть врахувати вплив збільшення кількості населення, кліматичні зміни та водночас близькість великих міст до узбережжя, нові технології будівництва, реакцію на сучасну пандемію, тощо.

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