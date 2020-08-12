В місті Чунцін, що в центральній частині Китаї сторичні будинки в центрі перетворять на школу. Цікаво, що тут зберігаються цінні експонати із відомого Забороненого міста, що в Пекіні (Бейджині).

Виявилось, що в цих будинків довга історія, повідомляє Archdaily.

Нещодавнє: В скелі, лісі та на вершині гори: 5 гігантських меморіалів родом з соціалізму – фото

Комплекс будівель зведений у 1891 році, та пізніше неодноразово добудовувався. В різний час тут розташовувались склади та офіси. Втім цікавою є історія, яка пов'язана з цими будинками.



Долю будинків вирішила випадковість / Фото Archdaily

Під час японської навали історичні реліквії, а також твори мистецтва з Забороненого міста в Пекіні були відправлені всередину країни для охорони та зберігання.



Комплекс розташований поряд річки Янцзи / Фото Archdaily

Станом на сьогодні, тут залишилось вісім будівель, проте всі вони мають незадовільний стан. Зокрема, найбільше постраждали перекриття та дахи приміщень.



Довелось укріпити перекриття приміщень / Фото Archdaily

Окрім даху архітектори ще й частково відновлювали земляні стіни, що утрамбовані, за сучасними технологіями. Для однієї з будівель також відновили черепичний дах, зберегли порожнисті цегляні стіни та цегляні колони. Також, головний вхід із заскленими дверима розмістився з боку головної площі.



Будівлі не зазнали серйозного оновлення / Фото Archdaily

Через історичну значущість будівель, частина з них і надалі вміщуватиме різноманітні речі з Забороненого міста. Втім, більшість відремонтованих приміщень будуть використовуватись як лекційні зали, а також шкільні класи.

До слова: Залізничну будівлю біля Лондона оформлять як сільський будиночок – фото

Дивіться більше фото комплексу будівель з Чунціна: