У місті Кантхо, що у В'єтнамі, поблизу невеличкої річки побудували "зелене" помешкання, яке здатне поглинати дощову воду. Біля будинку розташований великий сад та невеличке озеро. Всередині помешкання виділяє сучасний інтер'єр та чітко розділений простір на спокійні та активні зони.

Багато місця для окремого приватного будинку є рідкістю для тамтешніх міст, повідомляє Archdaily.

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Цей будинок отримав сертифікат від в'єтнамської ради з зеленого будівництва. Дах будинку засаджений зеленню, яка поглинає дощову воду та допомагає утримувати всередині приміщення комфортну температуру навіть влітку.



Лояльність до навколишнього середовища – головна перевага будинку / Фото Archdaily

Планування житла зроблене таким чином, щоб кожен отвір створив постійний потік повітря та забезпечив його природною вентиляцією.

Під час будівництва архітектори використовували тільки екологічні матеріали. Будинок зведений зокрема з сирої цегли та натуральної деревини.



Загалом будівля має три поверхи та терасу / Фото Archdaily

Кожна спальня тут має індивідуальний елегантний дизайн. Всередині усі кімнати отримують багато природного світла, та прекрасний вид на сад. Гвинтові сходи є родзинкою будівлі.



Поверхи будівлі сполучені між собою гвинтовими сходами / Фото Archdaily

Сад утворюють лише місцеві дерева та рослини: манго, пальма, плюмерія та бунгевілія. А ставок тут надає ідеальні умови для росту водної конвалії та лотосу.

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