Студія архітектури Atelier Dau створила надбудову з перфорованим бронзовим фасадом. Роботи виконали в рамках реконструкції вже існуючого будинку у Сіднеї.

Оригінальний триповерховий цегляний будинок якісно відремонтували, а також розширили – тепер на задньому подвір'ї є тераса, про це пише Deezen.

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На території, окрім квартири, також є гараж, а квартира захована за перфорованим бронзовим фасадом із навісними панелями, які можуть відкриватися та закриватися, як жалюзі. Лише фасад та дві парадні кімнати тераси залишатимуться у своєму первісному стані.

З точки зору безпеки, це фортеця – металева оболонка з невеликими перфораціями,

– розповіли у студії.

Деякі твори мистецтва вплинули на дизайн, зокрема тотем аборигенів, який формує дизайн будинку. Студія також встановила новий центральний камін з димоходом.



Оновлений будинок виглядає дуже естетично / Фото Deezen

Ванна кімната в квартирі отримала однакову кольорову гаму і виконали її у глибокому теракотовому кольорі.



Ванна у білому кольорі та з додатковими акцентами / Фото Deezen

Студія додала вікна на верхньому поверсі, для того, аби спостерігати за тим, що відбувається на терасі.