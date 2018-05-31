HP презентувала навушники із системою охолодження Mindframe

Компанія HP представила в Пекіні навушники Mindframe із геймерської лінійки Omen. Головною особливістю новинки стали термоелектрики, які допомагають ґаджету охолоджуватись.

Про це повідомляє onliner.

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Поки відгуків про ці революційні навушники небагато. HP не повідомляє ні дати релізу, ні ймовірної ціни навушників. Швидше за все, новинка надійде у продаж лише в другій половині року. Варто зазначити, що різні журналісти, які були присутні на заході, повідомляють, що зі своїм завданням Omen Mindframe справляються.



Навушники HP Mindframe, які мають функцію охолодження

HP повідомила, що не очікує побачити продукт-конкурент, тому що попередньо запатентувала технологію. Управляти функцією охолодження можна буде через програмне забезпечення на комп'ютері.

Mindframe зможе генерувати об'ємний звук 7.1, має RGB-підсвічування, вбудований регулятор гучності і вимикач мікрофона. До комп'ютера навушники приєднуються через USB Type A.