У Києві на Хрещатику знайшли тіло людини: у поліції розповіли про деталі інциденту

У Києві вдень 18 вересня на Хрещатику знайшли тіло людини. За словами очевидців, раніше на тому ж самому місці медики проводили реанімацію цій жінці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі на місці події перебувають поліцейські, щоб з'ясувати всі обставини інциденту, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент на Хрещатику

Очевидці зазначають, що близько 14 години 30 хвилин на Хрещатик прибули медики через те, що жінці стало погано біля входу до Головпоштамту столиці. Вже через години кияни, які прогулювалися головною вулицею міста, побачили, що на тому місці вже лежало тіло, загорнуте у чорний пакет.

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Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла, що правоохоронці отримали інформацію про те, що на Хрещатику перебуває тіло жінки.

Попередньо встановлено, що жінці 1941 року народження раптово стало зле. Їй намагалися допомогти, але, на жаль, вона померла,

– наголосила вона.

Наостанок речниця поліції Києва сказала, що причину смерті цієї літньої жінки вже встановить експертиза. Крім того, наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліцейських.

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