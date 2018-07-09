Хрещення принца Луї: чарівні фото та відео з церемонії
Хрещення принца Луї – третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських відбулося 9 липня у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймсському палаці. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велді.
Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії, в якій на світ з'явилась принцеса Шарлотта та принц Джордж. Уже за кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.
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Хлопчика хрестили, як і старших дітей Вільяма і Кейт, в копії мереживної хрестильної сорочки, зшитою для хрещення старшої дочки королеви Вікторії у 1841 році. Оригінал використовували до 2008 року.
Хрещеними батьками принца Луї стали близькі друзі та родичі королівського подружжя: Ніколас ван Кутсем, Гай Пеллі, Гаррі Обрі Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер та Люсі Міддлтон.
Сестра Кейт Міддлтон Піппа та її кузина Люсі першими прибули на церемонію
Хрещення принца Луї – сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма
Хрещення принца Луї