Хрещення принца Луї: чарівні фото та відео з церемонії

Хрещення принца Луї – третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських відбулося 9 липня у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймсському палаці. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велді.

Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії, в якій на світ з'явилась принцеса Шарлотта та принц Джордж. Уже за кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

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Хлопчика хрестили, як і старших дітей Вільяма і Кейт, в копії мереживної хрестильної сорочки, зшитою для хрещення старшої дочки королеви Вікторії у 1841 році. Оригінал використовували до 2008 року.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 юли 2018 г.

Prince Louis arrives for his christening at the Chapel Royal with the Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte pic.twitter.com/8pz9ZTDMpI — Lizzie Robinson (@LizzieITV) 9 липня 2018 р.

Хрещеними батьками принца Луї стали близькі друзі та родичі королівського подружжя: Ніколас ван Кутсем, Гай Пеллі, Гаррі Обрі Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер та Люсі Міддлтон.

Сестра Кейт Міддлтон Піппа та її кузина Люсі першими прибули на церемонію

Допис, поширений Prince Louis of Cambridge (@hrhprincelouis) 9 Лип 2018 р. о 8:10 PDT

The godparents and Middletons arrive at the christening of Prince Louis pic.twitter.com/JuJW07EieZ — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 9 липня 2018 р.

Хрещення принца Луї – сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Хрещення принца Луї

Допис, поширений Prince Louis of Cambridge (@hrhprincelouis) 9 Лип 2018 р. о 8:38 PDT

And just like that, Prince Louis' christening is over and it's time for tea and cake. Prince's Charlotte has the programme as a souvenir pic.twitter.com/PONde89cxk — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 9 липня 2018 р.

Here’s adorable Prince Louis fast asleep pic.twitter.com/LUh7HWBBt7 — Elliot Wagland (@elliotwagland) 9 липня 2018 р.