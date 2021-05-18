Хрестив мого сина, – Тищенко про стосунки з Єрмаком

Народний депутат Микола Тищенко розповів, що дружить з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком вже понад 30 років. Однак нардеп стверджує, що в кар'єрі друг йому не допомагав.
Джерело:"Сьогодні"
Тищенко переконує, що попри дружбу з Єрмаком, бачиться з ним рідко. Кар'єрою, каже нардеп, нікому не зобов'язаний.
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Я нікому не зобов'язаний кар'єрою. Але з Андрієм Борисовичем ми дійсно дружимо понад тридцяти років, і він хрестив мого сина. Хоча бачимося дуже рідко,
– сказав Тищенко.
Тищенко вірить в "ефект бумерангу"
Нардеп зізнався, що ставиться до всіх чуток про себе з гумором, але вірить, що кожен отримає те, що заслуговує.
"Я до всього поганого, що відбувається в політиці навколо мене, ставлюся з гумором. Але ніхто в цьому житті карму не скасовував. Бумеранг буде однозначно, наголосив Тищенко.
Що Єрмак говорив про Тищенка
- Перед місцевими виборами Єрмак спростував власний інтерес у виборах мера Києва та наголосив, що він не має жодного стосунку до висунення на цю посаду свого кума Тищенка.
- Також Єрмак прокоментував скандальну вечірку Тищенка під час локдауну. Глава ОП сказав, що "Микола вчинив неправильно, але оцінку має давати фракція, в якій він перебуває".