"Вдаримо у відповідь": Фріланд заявила, що є найкращим кандидатом для боротьби з Трампом
- Христя Фріланд розпочала передвиборчу кампанію на пост прем'єр-міністра Канади, заявивши про готовність боротися з політикою Дональда Трампа.
- Фріланд обіцяє ввести мита у відповідь на торгові погрози від США та змінити політику щодо вуглецевого податку.
- Перемога Фріланд зробить її першою жінкою-лідером лібералів Канади та другою жінкою-прем'єр-міністром країни.
Христя Фріланд, українка за походженням, офіційно розпочала передвиборчу кампанію на пост прем'єр-міністра Канади 19 січня. Вона заявила, що є найкращим кандидатом для боротьби з обраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Bloomberg.
Цікаво Новою прем’єркою Канади може стати українка за походженням Христя Фріланд, – CBC News
Що обіцяє Фріланд у разі обрання прем'єркою Канади
Журналісти зазначили, що колишня міністерка фінансів Канади бере участь у перегонах, щоб очолити керівну Ліберальну партію та замінити прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку 6 січня.
Христю Фріланд вважають головним претендентом на цей пост разом із Марком Карні, колишнім керівником центрального банку.
Політикиня українського походження пообіцяла боротися за Канаду, включно з використанням мит для здійснення економічного тиску на США, де Трамп вступить на посаду в понеділок. Обраний американський очільник погрожував встановити високі мита на канадські товари, що потенційно може завдати шкоди економіці країни.
Якщо ви вдарите нас, ми відповімо,
– сказала Фріланд у своїй промові в молодіжному клубі Торонто.
Ексміністерка фінансів пообіцяла ввести "долар за долар" у відповідь на мита США, які "завдадуть найбільший удар по торгівлі, які зазнавали Сполучені Штати будь-коли".
Фріланд також пообіцяла замінити податок на вуглець на іншу політику боротьби зі зміною клімату.
"У провінціях, де є податок на викиди вуглецю, є люди, яким це не подобається, тому ми повинні до цього прислухатися та змінити", – сказала вона.
56-річна Христя Фріланд фактично змусила Трюдо піти у відставку після того, як її власна відставка в грудні призвела до ширшого протесту в Ліберальній партії. Розкол стався насамперед через розбіжності щодо фінансових витрат уряду. Нового лідера партійці оберуть 9 березня.
Якщо Фріланд переможе, вона стане першою жінкою, яка очолить лібералів Канади, і другою жінкою-прем'єр-міністром країни.