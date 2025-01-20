"Вдаримо у відповідь": Фріланд заявила, що є найкращим кандидатом для боротьби з Трампом

Христя Фріланд, українка за походженням, офіційно розпочала передвиборчу кампанію на пост прем'єр-міністра Канади 19 січня. Вона заявила, що є найкращим кандидатом для боротьби з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Bloomberg.

Цікаво Новою прем’єркою Канади може стати українка за походженням Христя Фріланд, – CBC News

Що обіцяє Фріланд у разі обрання прем'єркою Канади

Журналісти зазначили, що колишня міністерка фінансів Канади бере участь у перегонах, щоб очолити керівну Ліберальну партію та замінити прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку 6 січня.

Христю Фріланд вважають головним претендентом на цей пост разом із Марком Карні, колишнім керівником центрального банку.

Політикиня українського походження пообіцяла боротися за Канаду, включно з використанням мит для здійснення економічного тиску на США, де Трамп вступить на посаду в понеділок. Обраний американський очільник погрожував встановити високі мита на канадські товари, що потенційно може завдати шкоди економіці країни.

Якщо ви вдарите нас, ми відповімо,

– сказала Фріланд у своїй промові в молодіжному клубі Торонто.

Ексміністерка фінансів пообіцяла ввести "долар за долар" у відповідь на мита США, які "завдадуть найбільший удар по торгівлі, які зазнавали Сполучені Штати будь-коли".

Фріланд також пообіцяла замінити податок на вуглець на іншу політику боротьби зі зміною клімату.

"У провінціях, де є податок на викиди вуглецю, є люди, яким це не подобається, тому ми повинні до цього прислухатися та змінити", – сказала вона.

56-річна Христя Фріланд фактично змусила Трюдо піти у відставку після того, як її власна відставка в грудні призвела до ширшого протесту в Ліберальній партії. Розкол стався насамперед через розбіжності щодо фінансових витрат уряду. Нового лідера партійці оберуть 9 березня.

Якщо Фріланд переможе, вона стане першою жінкою, яка очолить лібералів Канади, і другою жінкою-прем'єр-міністром країни.