Росія знову вдарила "Шахедами", небезпека для Курахового і Торецька: хронологія 1003 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ протистоять окупаційним військам. Наші Сили оборони стримують ворога на різних напрямках фронту.

Яка ситуація в Україні на фронті, в дипломатії та як реагують партнери дії та заяви Росії – читайте у тексті 24 Каналу.

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