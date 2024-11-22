Росія знову вдарила "Шахедами", небезпека для Курахового і Торецька: хронологія 1003 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ протистоять окупаційним військам. Наші Сили оборони стримують ворога на різних напрямках фронту.
Яка ситуація в Україні на фронті, в дипломатії та як реагують партнери дії та заяви Росії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія запустила по Сумах безпілотники типу "Шахед". На жаль, ворожі дрони ударили по житловому мікрорайону обласного центру. На жаль, Росія вбила двох людей та 12 – поранила. По Київській області Росія запустила безпілотники. У регіоні працювала ППО та чули вибухи. Аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти продовжують просуватись на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках. Зокрема, окупанти просунулись в Кураховому та окупували Дальнє і просунутися у районі Антонівки. Тобто росіяни продовжують реалізовувати свій план із захоплення та оточення міста.
У Сумах пролунали вибухи
Вибухи на Київщині: в регіоні працювала ППО
Небезпека для Курахового і Торецька зростає, – Deep State
Росія запустила по Сумах безпілотники типу "Шахед". На жаль, ворожі дрони ударили по житловому мікрорайону обласного центру.
На жаль, Росія вбила двох людей та 12 – поранила.
По Київській області Росія запустила безпілотники. У регіоні працювала ППО та чули вибухи.
Аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти продовжують просуватись на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.
Зокрема, окупанти просунулись в Кураховому та окупували Дальнє і просунутися у районі Антонівки. Тобто росіяни продовжують реалізовувати свій план із захоплення та оточення міста.