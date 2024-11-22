Росія знову вдарила "Шахедами", небезпека для Курахового і Торецька: хронологія 1003 дня війни

22 листопада 2024, 07:35
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Автор: Діана Квасневська

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ протистоять окупаційним військам. Наші Сили оборони стримують ворога на різних напрямках фронту.

Яка ситуація в Україні на фронті, в дипломатії та як реагують партнери дії та заяви Росії – читайте у тексті 24 Каналу

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07:31, 22 листопада

У Сумах пролунали вибухи

Росія запустила по Сумах безпілотники типу "Шахед". На жаль, ворожі дрони ударили по житловому мікрорайону обласного центру.

На жаль, Росія вбила двох людей та 12 – поранила. 

06:05, 22 листопада

Вибухи на Київщині: в регіоні працювала ППО

По Київській області Росія запустила безпілотники. У регіоні працювала ППО та чули вибухи. 

01:46, 22 листопада

Небезпека для Курахового і Торецька зростає, – Deep State

Аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти продовжують просуватись на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Зокрема, окупанти просунулись в Кураховому та окупували Дальнє і просунутися у районі Антонівки. Тобто росіяни продовжують реалізовувати свій план із захоплення та оточення міста.