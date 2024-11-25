Ворог просувається на фронті, у Калузі горить нафтобаза: хронологія 1006 дня війни

Росія намагається просуватись на всіх напрямках фронту та захопити нові українські території. Проте наші військові дають ворогу гідну відсіч.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 1006 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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