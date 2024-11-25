Ворог просувається на фронті, у Калузі горить нафтобаза: хронологія 1006 дня війни
Росія намагається просуватись на всіх напрямках фронту та захопити нові українські території. Проте наші військові дають ворогу гідну відсіч.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 1006 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські війська здійснили висадку на човнах через річку Оскіл, що на Харківщині. Сталося це південніше села Новомлинськ Куп'янського району. Росіяни з селища Дворічне на човнах перепливли річку Оскіл та закріпилися на західному березі. За словами DeepState, такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню. Через це жителям Дворічанської та Куп'янської громад Харківщини нагадали про важливість про евакуації. Російські війська окупували села Катеринівка та Юріївка на Донеччині. Також ворог просунувся біля низки населених пунктів на Харківщині. Ніч на 25 листопада виявилася "тривожною" для росіян. Повідомляється, що безпілотники атакували Калугу, де під удар, ймовірно, потрапила нафтобаза. Варто зазначити, що нафтобаза в Калузі розташована за понад 300 кілометрів від українського кордону. За повідомленнями росЗМІ, на околиці Калуги "збили" щонайменше 3 безпілотники. Місцева влада також повідомляє про загоряння, яке виникло внаслідок нібито "падіння уламків" на території підприємства.
Ворог несподівано здійснив висадку через річку Оскіл на Харківщині
Оновлення карти від DeepState
Росіяни скаржаться на атаку безпілотників у Калузі
Російські війська здійснили висадку на човнах через річку Оскіл, що на Харківщині. Сталося це південніше села Новомлинськ Куп'янського району.
Росіяни з селища Дворічне на човнах перепливли річку Оскіл та закріпилися на західному березі.
За словами DeepState, такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню. Через це жителям Дворічанської та Куп'янської громад Харківщини нагадали про важливість про евакуації.
Російські війська окупували села Катеринівка та Юріївка на Донеччині. Також ворог просунувся біля низки населених пунктів на Харківщині.
Ніч на 25 листопада виявилася "тривожною" для росіян. Повідомляється, що безпілотники атакували Калугу, де під удар, ймовірно, потрапила нафтобаза.
Варто зазначити, що нафтобаза в Калузі розташована за понад 300 кілометрів від українського кордону. За повідомленнями росЗМІ, на околиці Калуги "збили" щонайменше 3 безпілотники. Місцева влада також повідомляє про загоряння, яке виникло внаслідок нібито "падіння уламків" на території підприємства.