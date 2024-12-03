МЗС відмовляється від альтернатив НАТО, атака "Шахедами": хронологія 1014 дня війни

Сили оборони вже 1014 днів поспіль стримують навалу ворога по всьому фронту. Росіяни ж не продовжують тактику терору цивільного населення, аби досягти хоч якихось успіхів.

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Що відбулося протягом доби 3 грудня