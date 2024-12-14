Ворог атакував "Шахедами", в кількох регіонах були вибухи: хронологія 1025 дня війни

Ворожі сили продовжують намагатись наступати та прагнуть захопити українські території. Наші захисники стійко тримають оборону та дають противнику відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1025 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворога, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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