Ворог атакував "Шахедами", в кількох регіонах були вибухи: хронологія 1025 дня війни

14 грудня 2024, 06:24
Читать новость на русском
Автор: Ірина Марціяш

Ворожі сили продовжують намагатись наступати та прагнуть захопити українські території. Наші захисники стійко тримають оборону та дають противнику відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1025 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворога, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ворог окупував 5 населених пунктів біля Успенівки на Донеччині: DeepState оновив карту

05:48, 14 грудня

DeepState оновив карту

Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.
 

02:55, 14 грудня

На Одещині та Сумщині повідомляють про вибухи

Під атакою ворожих дронів-камікадзе опинилася й Одеська область, там гучно. В регіоні працює протиповітряна оборона.

02:02, 14 грудня

Наслідки атаки на Київ

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Вже о 02:19 у КМВА повідомили таке: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали.

01:23, 14 грудня

У Києві та біля Черкас чули вибухи

О 01:19 з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони у Києві.Також кореспонденти Суспільного повідомляють, що чули вибухи поблизу Черкас, там також працюють сили ППО.