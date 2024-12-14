Ворог атакував "Шахедами", в кількох регіонах були вибухи: хронологія 1025 дня війни
Ворожі сили продовжують намагатись наступати та прагнуть захопити українські території. Наші захисники стійко тримають оборону та дають противнику відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1025 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворога, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого. Під атакою ворожих дронів-камікадзе опинилася й Одеська область, там гучно. В регіоні працює протиповітряна оборона. Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих, Вже о 02:19 у КМВА повідомили таке: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали. О 01:19 з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони у Києві.Також кореспонденти Суспільного повідомляють, що чули вибухи поблизу Черкас, там також працюють сили ППО.
DeepState оновив карту
На Одещині та Сумщині повідомляють про вибухи
Наслідки атаки на Київ
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Києві та біля Черкас чули вибухи
Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.
Під атакою ворожих дронів-камікадзе опинилася й Одеська область, там гучно. В регіоні працює протиповітряна оборона.
Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,
Вже о 02:19 у КМВА повідомили таке: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали.
О 01:19 з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони у Києві.Також кореспонденти Суспільного повідомляють, що чули вибухи поблизу Черкас, там також працюють сили ППО.