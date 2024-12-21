Вибухи у Сочі та майже 2 тисячі ліквідованих росіян: хронологія 1032 дня війни
Українські військові дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту. Попри це, росіяни не полишають спроб наступати та захопити нові території.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1032 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також ООН, НАТО чи ЄС: хто може відправити миротворчі війська в Україну
Втрати ворога на 21 грудня 2024 Російські війська продовжують наступальні дії на кількох фронтах, включаючи райони Покровська, Курахового та Донецької області. На півдні українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, тоді як російські війська продовжують наступ на Дніпровському напрямку. Ситуація на фронті залишається складною, з обмеженими успіхами для російських військ у деяких регіонах. У Сочі вночі 21 грудня зафіксували від 7 до 10 вибухів, які чули в районі Лазаревське та Туапсе, спрацювала протиповітряна оборона. Російське міноборони заявило про знищення 19 безпілотників, зокрема над Бєлгородською, Воронезькою областями, Чорним морем, Курською областю та Краснодарським краєм. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Оновлена статистика втрат ворога
Ситуація на фронті
У Сочі прогриміли вибухи
Росія запустила "Шахеди"
Втрати ворога на 21 грудня 2024
Російські війська продовжують наступальні дії на кількох фронтах, включаючи райони Покровська, Курахового та Донецької області.
На півдні українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, тоді як російські війська продовжують наступ на Дніпровському напрямку.
Ситуація на фронті залишається складною, з обмеженими успіхами для російських військ у деяких регіонах.
У Сочі вночі 21 грудня зафіксували від 7 до 10 вибухів, які чули в районі Лазаревське та Туапсе, спрацювала протиповітряна оборона.
Російське міноборони заявило про знищення 19 безпілотників, зокрема над Бєлгородською, Воронезькою областями, Чорним морем, Курською областю та Краснодарським краєм.
У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.