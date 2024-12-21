Вибухи у Сочі та майже 2 тисячі ліквідованих росіян: хронологія 1032 дня війни

21 грудня 2024, 07:42
Читать новость на русском
Автор: Вікторія Кульженко

Українські військові дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту. Попри це, росіяни не полишають спроб наступати та захопити нові території.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1032 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також ООН, НАТО чи ЄС: хто може відправити миротворчі війська в Україну

07:29, 21 грудня

Оновлена статистика втрат ворога

Втрати ворога на 21 грудня 2024

  • особового складу – близько 772 280 (+1860),
  • танків – 9 594 (+10),
  • бойових броньованих машин – 19 841 (+18),
  • артилерійських систем – 21 252 (+32),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • засобів ППО – 1 027 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
  • крилатих ракет – 2 947 (+4),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),
  • спеціальної техніки – 3 662 (+0).
07:19, 21 грудня

Ситуація на фронті

Російські війська продовжують наступальні дії на кількох фронтах, включаючи райони Покровська, Курахового та Донецької області.

На півдні українські сили відбили позиції в західній Запорізькій області, тоді як російські війська продовжують наступ на Дніпровському напрямку.

Ситуація на фронті залишається складною, з обмеженими успіхами для російських військ у деяких регіонах.

07:18, 21 грудня

У Сочі прогриміли вибухи

У Сочі вночі 21 грудня зафіксували від 7 до 10 вибухів, які чули в районі Лазаревське та Туапсе, спрацювала протиповітряна оборона.

Російське міноборони заявило про знищення 19 безпілотників, зокрема над Бєлгородською, Воронезькою областями, Чорним морем, Курською областю та Краснодарським краєм.

07:16, 21 грудня

Росія запустила "Шахеди"

У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.