Вибухи у Сочі та майже 2 тисячі ліквідованих росіян: хронологія 1032 дня війни

07:18, 21 грудня

У Сочі вночі 21 грудня зафіксували від 7 до 10 вибухів, які чули в районі Лазаревське та Туапсе, спрацювала протиповітряна оборона.

Російське міноборони заявило про знищення 19 безпілотників, зокрема над Бєлгородською, Воронезькою областями, Чорним морем, Курською областю та Краснодарським краєм.