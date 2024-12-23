Атака "Шахедами", окупанти захопили село на Донеччині: хронологія 1034 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1034 добу. Агресор не полишає спроб окупувати якомога більше українських територій. Окрім того, росіяни постійно тероризують мирне населення й завдають ударів по цивільній інфраструктурі.
Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головне за 23 грудня – повідомляє 24 Канал.
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На окупованих територіях росіяни посилюють репресії. Агресор намагається виявити українців, які підтримують ЗСУ. Для цього окупанти влаштовують рейди й перевірки. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради. Окупанти продовжують дуже сильно тиснути на молодь. Зараз пішла хвиля додаткового впливу на учнів випускних класів, щоб змусити їх виїхати до Росії та вчитися у російських університетах, Додав, загарбники отримали команду зверху, тому що таку роботу провели одразу в декількох навчальних закладах. Аналітики повідомляють, що окупанти захопили село Даченське на Донеччині. Сили оборони відновили втрачені позиції у Запорізькій області, зокрема, у Кам'янському. На території Польщі триває формування Українського легіону. У листопаді уже були підписані перші контракти. Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що вже є більше тисячі заяв, які зараз розглядає відповідна комісія.
Росіяни посилюють репресії в Херсонській області
– розповів Юрій Соболевський.
Росія захопила село на Донеччині, ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі: огляд ISW
Скільки заяв подано до Українського легіону в Польщі
На окупованих територіях росіяни посилюють репресії. Агресор намагається виявити українців, які підтримують ЗСУ. Для цього окупанти влаштовують рейди й перевірки. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради.
Окупанти продовжують дуже сильно тиснути на молодь. Зараз пішла хвиля додаткового впливу на учнів випускних класів, щоб змусити їх виїхати до Росії та вчитися у російських університетах,
Додав, загарбники отримали команду зверху, тому що таку роботу провели одразу в декількох навчальних закладах.
Аналітики повідомляють, що окупанти захопили село Даченське на Донеччині. Сили оборони відновили втрачені позиції у Запорізькій області, зокрема, у Кам'янському.
На території Польщі триває формування Українського легіону. У листопаді уже були підписані перші контракти.
Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що вже є більше тисячі заяв, які зараз розглядає відповідна комісія.