Атака "Шахедами", окупанти захопили село на Донеччині: хронологія 1034 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1034 добу. Агресор не полишає спроб окупувати якомога більше українських територій. Окрім того, росіяни постійно тероризують мирне населення й завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головне за 23 грудня – повідомляє 24 Канал.

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