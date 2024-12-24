Атака "Шахедами", вибухи у Києві й на Хмельниччині: хронологія 1035 дня війни
В Україні 1035 доба повномасштабної війни. Попри величезні втрати агресор не полишає спроб окупувати дедалі більше наших територій. Російські загарбники, які вміють лише знищувати та вбивати, продовжують терор цивільного населення, постійно скоюючи воєнні злочини.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, боротьбу українців проти агресора, головні новини 24 грудня – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Російський наступ на Херсон, ймовірне оточення в Макарівці: як змінилася лінія фронту за тиждень
Міністерство оборони США оголосило про виділення 253,7 мільйона доларів компанії Williams International. Ці кошти спрямують на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, для потреб України. У Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони. Жителі тимчасово окупованих територій не мають альтернативної інформації, оскільки росіяни блокують інтернет. Окупанти постійно абсурдно брешуть, нібито українські військові "обстрілюють цивільних". Насправді це роблять російські. Вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння та обстрілюють лівий. То вони поцілили в людей, які стояли за гуманітарною допомогою в Олешках, то обстріляли автобус з людьми та так далі. Якщо ми обмежені правдою, то вони необмежені у своїй брехні. Вони постійно щось вигадують, У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Командир РДК розповів, як у селі Козинка Курської області росіяни гатили танками по будинках. Ми просто бачимо, коли територією Росії їде російський танк, стріляє в російський же будинок і від нього залишаються лише уламки, Ввечері 23 грудня у Міллерово прогриміло щонайменше 9 вибухів. У мережі вже поширюють кадри з моментом влучання. Користувачі ущипливо назвали це прильотом "Орешника" по території Росії. "Бавовна" на авіабазі Міллерово: дивіться відео Під час вечірнього звернення 23 грудня Володимир Зеленський прокоментував на екологічну катастрофу, яка сталася в Чорному морі. Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі – мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна – і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи,
США збільшать виробництво ракет: військову допомогу отримає й Україна
На Хмельниччині прогриміли вибухи
Окупанти на Херсонщині нагло брешуть, що ЗСУ нібито "обстрілюють людей"
– наголосила Євгенія Вірлич.
У Києві пролунали вибухи
Росіяни на Курщині гатять з танка по своїх будинках
– зазначив Денис Нікітін.
"Це Орешник по Ростовщині": неймовірні кадри "бавовни" на авіабазі Міллерово
Путіна цікавлять тільки старі "Орешники", а не старі танкери, – Зеленський
– наголосив президент.
Міністерство оборони США оголосило про виділення 253,7 мільйона доларів компанії Williams International. Ці кошти спрямують на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, для потреб України.
У Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони.
Жителі тимчасово окупованих територій не мають альтернативної інформації, оскільки росіяни блокують інтернет. Окупанти постійно абсурдно брешуть, нібито українські військові "обстрілюють цивільних".
Насправді це роблять російські. Вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння та обстрілюють лівий. То вони поцілили в людей, які стояли за гуманітарною допомогою в Олешках, то обстріляли автобус з людьми та так далі. Якщо ми обмежені правдою, то вони необмежені у своїй брехні. Вони постійно щось вигадують,
У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Командир РДК розповів, як у селі Козинка Курської області росіяни гатили танками по будинках.
Ми просто бачимо, коли територією Росії їде російський танк, стріляє в російський же будинок і від нього залишаються лише уламки,
Ввечері 23 грудня у Міллерово прогриміло щонайменше 9 вибухів. У мережі вже поширюють кадри з моментом влучання. Користувачі ущипливо назвали це прильотом "Орешника" по території Росії.
"Бавовна" на авіабазі Міллерово: дивіться відео
Під час вечірнього звернення 23 грудня Володимир Зеленський прокоментував на екологічну катастрофу, яка сталася в Чорному морі.
Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі – мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна – і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи,