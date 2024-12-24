Атака "Шахедами", вибухи у Києві й на Хмельниччині: хронологія 1035 дня війни

В Україні 1035 доба повномасштабної війни. Попри величезні втрати агресор не полишає спроб окупувати дедалі більше наших територій. Російські загарбники, які вміють лише знищувати та вбивати, продовжують терор цивільного населення, постійно скоюючи воєнні злочини.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, боротьбу українців проти агресора, головні новини 24 грудня – повідомляє 24 Канал.

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