Вибухи у Києві та просування Росії на фронті: хронологія 1043 дня війни

Україна продовжує давати Росії відсіч на всіх напрямках фронту. Водночас держава агресорка продовжує атакувати нашу державу з повітря та намагається захопити українські території.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1043 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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