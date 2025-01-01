Вибухи у Києві та просування Росії на фронті: хронологія 1043 дня війни

1 січня 2025, 07:53
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Автор: Вікторія Кульженко

Україна продовжує давати Росії відсіч на всіх напрямках фронту. Водночас держава агресорка продовжує атакувати нашу державу з повітря та намагається захопити українські території.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1043 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:42, 01 січня

У Києві впали уламки

Російські війська 1 січня вкотре атакували Київ ударними БпЛА. Відомо, що зафіксовано падіння уламків в одному з районів міста.

Зокрема, ідеться про Печерський район столиці.

07:40, 01 січня

На Київщині працювала ППО

На Київщині та у столиці пролунали вибухи, працюють сили ППО, жителів закликають залишатись в укриттях.

Росія продовжує атакувати українські міста, зокрема, запустила ударні дрони-камікадзе у новорічну ніч.

07:38, 01 січня

Росіяни просунулися у трьох населених пунктах, – Deep State

Російські війська продовжують наступати на кількох ключових напрямках. Зокрема, ворог зміг просунутися в районі Курахового, Солоного та біля Вовкового.