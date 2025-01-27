Атака "Шахедами", вибухи в Івано-Франківську: хронологія 1069 дня війни

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення. Так, вночі 27 січня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами.

Про наслідки російської атаки, нові воєнні злочини загарбників, ситуацію на фронті сьогодні – повідомляє 24 Канал.

Читайте також Серія вибухів на Прикарпатті: ціллю атаки стали об’єкти критичної інфраструктури, є загоряння