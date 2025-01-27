Атака "Шахедами", вибухи в Івано-Франківську: хронологія 1069 дня війни
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення. Так, вночі 27 січня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами.
Про наслідки російської атаки, нові воєнні злочини загарбників, ситуацію на фронті сьогодні – повідомляє 24 Канал.
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Голова ОВА констатувала, що на Прикарпатті прогриміла серія вибухів. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загоряння, На місці працюють відповідні служби. У боях за Україну 15 січня 2025 року загинув мешканець Кривого Рогу Володимир Шевчук. Захисник поліг на Харківщині. Міський голова зазначив, що ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна, Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. Втім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда. У Дніпрі побиті 3 багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства. Всюди – без загиблих та постраждалих, зазначив голова ОВА. Сьогодні вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти. На щастя, без постраждалих. На місцях вибухів працюють відповідні служби. Загалом над Сумщиною цієї ночі збили 7 російських дронів. Вночі окупанти скаржилися на атаку дронів. Зокрема, було гучно у Тверській області. У мережі пишуть, що там під ударом міг бути НПЗ. КП "Електроавтотранс" повідомило, що тільки після оголошення відбою автобуси та тролейбуси виїдуть на маршрути зі значним запізненням. Повторні вибухи на Прикарпатті. В Івано-Франківську знову пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Міський голова Івано-Франківська повідомив про роботу ППО. ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі російський дрон пошкодив технічний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу вже загасили. Попередньо, постраждалих немає.
Які наслідки атаки на Прикарпаття
– написала Світлана Онищук.
На війні загинув криворіжець Володимир Шевчук
Марцінків про наслідки атаки на Івано-Франківськ
– заявив Марцінків.
Які наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
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В Івано-Франківську міський транспорт вийде на маршрути зі значним запізненням
На Київщині ППО збивала ворожі дрони
В Івано-Франківську прогриміли вибухи
У Дніпрі дрон пошкодив багатоповерхівку
Голова ОВА констатувала, що на Прикарпатті прогриміла серія вибухів. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники.
Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. На цей час повідомлень про постраждалих не надходило. Зафіксовано загоряння,
На місці працюють відповідні служби.
У боях за Україну 15 січня 2025 року загинув мешканець Кривого Рогу Володимир Шевчук. Захисник поліг на Харківщині.
Міський голова зазначив, що ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді.
Але завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна,
Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. Втім, ворожа атака без наслідків не минулася.
У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.
У Дніпрі побиті 3 багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.
По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.
Є руйнування на території промислового підприємства.
Всюди – без загиблих та постраждалих, зазначив голова ОВА.
Сьогодні вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти.
На щастя, без постраждалих. На місцях вибухів працюють відповідні служби.
Загалом над Сумщиною цієї ночі збили 7 російських дронів.
Вночі окупанти скаржилися на атаку дронів. Зокрема, було гучно у Тверській області. У мережі пишуть, що там під ударом міг бути НПЗ.
КП "Електроавтотранс" повідомило, що тільки після оголошення відбою автобуси та тролейбуси виїдуть на маршрути зі значним запізненням.
Повторні вибухи на Прикарпатті.
В Івано-Франківську знову пролунали вибухи.
В ОВА повідомили, що У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Міський голова Івано-Франківська повідомив про роботу ППО.
ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі російський дрон пошкодив технічний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу вже загасили. Попередньо, постраждалих немає.