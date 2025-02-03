Дрони вдарили по Астраханському газопереробному заводу: хронологія 1076 дня війни

Росія не полишає спроб захопити нові українські території та відновити положення на вже втрачених раніше територіях. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1076 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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