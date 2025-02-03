Дрони вдарили по Астраханському газопереробному заводу: хронологія 1076 дня війни
Росія не полишає спроб захопити нові українські території та відновити положення на вже втрачених раніше територіях. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1076 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Керівник ЦПД прокоментував атаку на Астраханський газопереробний завод. Він також пояснив, чому він такий важливий для окупантів. Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки. Росавіація написала, що обмеження вводили у 6 аеропортах: Борт, який летів у Казань, пішов на запасний аеродром. Станом на 7 ранку за Києвом чотири летовища відкрили. У місті Ахтубінськ в Астраханській області Росії сталася атака дронів на газопереробний завод, що спричинила пожежу. Також аеропорти в кількох містах запровадили план "Килим". Ймовірно, під прицілом знову Волгоградський НПЗ, який уже палав у ніч на 31 січня. За даними російських телеграм-каналів, вибухи лунали у кількох районах Волгоградської області, зокрема, Світлоярському, Октябрському, Суровикінському, Красноармєйському та Ворошиловському районах. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 3 лютого. Згідно із їхніми даними, російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів у Донецькій області. Так, ворог має просування у селах Срібне та Дачне Покровського району. Росія атакувала Київщину ударними БпЛА в ніч на 3 лютого, в регіоні працювала ППО.
У ЦПД окреслили важливість Астраханського газопереробного заводу для ворога
У Росії закрили низку аеропортів через масовану атаку дронами
В Астраханській області дрони налетіли на газопереробний завод
Волгоград атакували БпЛА
Окупанти знову мають просування на Донеччині
На Київщині працювала ППО
Керівник ЦПД прокоментував атаку на Астраханський газопереробний завод. Він також пояснив, чому він такий важливий для окупантів.
Це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.
Росавіація написала, що обмеження вводили у 6 аеропортах:
Борт, який летів у Казань, пішов на запасний аеродром.
Станом на 7 ранку за Києвом чотири летовища відкрили.
У місті Ахтубінськ в Астраханській області Росії сталася атака дронів на газопереробний завод, що спричинила пожежу. Також аеропорти в кількох містах запровадили план "Килим".
Ймовірно, під прицілом знову Волгоградський НПЗ, який уже палав у ніч на 31 січня.
За даними російських телеграм-каналів, вибухи лунали у кількох районах Волгоградської області, зокрема, Світлоярському, Октябрському, Суровикінському, Красноармєйському та Ворошиловському районах.
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 3 лютого.
Згідно із їхніми даними, російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів у Донецькій області.
Так, ворог має просування у селах Срібне та Дачне Покровського району.
Росія атакувала Київщину ударними БпЛА в ніч на 3 лютого, в регіоні працювала ППО.