Ворожа атака дронами, зміни на фронті: хронологія 1082 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1082 доби. Російські окупанти не зупиняють наступи, але українські захисники обороняють нашу країну на всіх ділянках фронту, завдаючи ворогові значних втрат.

Про наслідки російських атак, бойові дії, ситуацію на міжнародній арені та інші важливі новини 9 лютого, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Що може стати ключовою подією для України наступного тижня