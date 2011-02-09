Ворожа атака дронами, зміни на фронті: хронологія 1082 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1082 доби. Російські окупанти не зупиняють наступи, але українські захисники обороняють нашу країну на всіх ділянках фронту, завдаючи ворогові значних втрат.
Про наслідки російських атак, бойові дії, ситуацію на міжнародній арені та інші важливі новини 9 лютого, повідомляє 24 Канал.
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Минулої ночі російські війська двічі вдарили з артилерії Нікопольщину. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді. Пошкоджень зазнали три приватні будинки, надвірна та господарська споруди. Ще одна споруда була знищена. Люди не постраждали, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки "Шахедів" також виникла пожежа на Синельниківщині. Станом на 9 лютого російська армія втратила: Президент США Трамп розмовляв з російським лідером Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Він вважає, що російський диктатор "хоче, щоб на війні перестали гинути люди" В Україні може з'явитися документ, що передбачатиме посилення кримінальної відповідальності за порушення у роботі співробітників ТЦк і СП та ВЛК. Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена, У Інституті вивчення війни (ISW) важають, що Владімір Путін не готовий до переговорів чи завершення війни, адже продовжує розширювати військовий потенціал Росії. Минулої доби російські війська просунулися біля села Запоріжжя (Донецька область), поблизу Зеленівки та в Андріївці. На інших напрямках змін немає. З вечора 8 лютого росіяни атакували мирні міста України ударними безпілотниками. Уночі вибухи та роботу ППО чули в Луцьку, Київській та Рівненській областях.
Росіяни зазнають втрат на війні з Україною
Трамп говорив з Путіним про завершення війни
Відповідальність за порушення роботи ТЦК і ВЛК
– сказав під час брифінгу народний депутат Федір Веніславський.
Ситуація на фронті
Росія вночі атакувала "Шахедами"
Минулої ночі російські війська двічі вдарили з артилерії Нікопольщину. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді. Пошкоджень зазнали три приватні будинки, надвірна та господарська споруди. Ще одна споруда була знищена. Люди не постраждали, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки "Шахедів" також виникла пожежа на Синельниківщині.
Станом на 9 лютого російська армія втратила:
Президент США Трамп розмовляв з російським лідером Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Він вважає, що російський диктатор "хоче, щоб на війні перестали гинути люди"
В Україні може з'явитися документ, що передбачатиме посилення кримінальної відповідальності за порушення у роботі співробітників ТЦк і СП та ВЛК.
Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена,
У Інституті вивчення війни (ISW) важають, що Владімір Путін не готовий до переговорів чи завершення війни, адже продовжує розширювати військовий потенціал Росії.
Минулої доби російські війська просунулися біля села Запоріжжя (Донецька область), поблизу Зеленівки та в Андріївці. На інших напрямках змін немає.
З вечора 8 лютого росіяни атакували мирні міста України ударними безпілотниками. Уночі вибухи та роботу ППО чули в Луцьку, Київській та Рівненській областях.