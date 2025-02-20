Нічна атака "Шахедами", удар по багатоповерхівці у Херсоні: хронологія 1093 дня війни
В Україні триває 1093 доба повномасштабної війни. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 20 лютого, ситуацію на фронті, втрати ворога та просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Під час свого виступу на конференції FII президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у швидке врегулювання "конфлікту" Росії та України, а інакше війна стане лише сильнішою. Також він вкотре наголосив, що Володимир Зеленський ігнорує проведення виборів. Це війна, яку Зеленський, без США і Трампа, ніколи не зможе врегулювати. Вони ніколи не врегулюють цю війну без нашої участі. Усі визнають, що тільки Трамп зможе це зробити. Ми зможемо це зробити. Думаю, Путін навіть визнав це. Як зазначив Науседа, Європа має діяти вже зараз, аби Україна мала необхідну підтримку, а європейська безпека була міцною. Президент Литви запропонував п'ять пунктів плану, який має втілити в життя Європа. Серед пунктів є обов'язкове надання гарантій безпеки для України, зокрема членство в НАТО. Також Європа має зробити все можливе, аби притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини, а санкції лише посилювалися. Одна з запущених авіабомб влучила в багатоквартирний будинок. На місці ворожого прильоту працюють рятувальники, поліція, лікарі, комунальні служби та група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації. Відомо, що через атаку постраждали 5 людей. Серед них є діти – 13-річні хлопчик і дівчинка. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами. Рятувальники продовжують пошуки.
Трамп знову виступив зі скандальною заявою
– наголосив при цьому американський президент.
Президент Литви Науседа запропонував Європі чіткий план дій для підтримки України
У Херсоні КАБ влучив у багатоповерхівку
Під час свого виступу на конференції FII президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у швидке врегулювання "конфлікту" Росії та України, а інакше війна стане лише сильнішою. Також він вкотре наголосив, що Володимир Зеленський ігнорує проведення виборів.
Це війна, яку Зеленський, без США і Трампа, ніколи не зможе врегулювати. Вони ніколи не врегулюють цю війну без нашої участі. Усі визнають, що тільки Трамп зможе це зробити. Ми зможемо це зробити. Думаю, Путін навіть визнав це.
Як зазначив Науседа, Європа має діяти вже зараз, аби Україна мала необхідну підтримку, а європейська безпека була міцною. Президент Литви запропонував п'ять пунктів плану, який має втілити в життя Європа.
Серед пунктів є обов'язкове надання гарантій безпеки для України, зокрема членство в НАТО. Також Європа має зробити все можливе, аби притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини, а санкції лише посилювалися.
Одна з запущених авіабомб влучила в багатоквартирний будинок. На місці ворожого прильоту працюють рятувальники, поліція, лікарі, комунальні служби та група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації.
Відомо, що через атаку постраждали 5 людей. Серед них є діти – 13-річні хлопчик і дівчинка. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами. Рятувальники продовжують пошуки.