Атака на Київ та область, вибухи у Дніпрі: хронологія 1095 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1095 днів. Сили оборони продовжують утримувати позиції на фронті та завдавати противнику значних втрат.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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Американський президент заявив, що Україна та США "достатньо близько" у підписанні угоди щодо рідкісноземельних металів. Він сказав, що Україна "натрапить на проблеми", якщо не підпише угоду. Або ми підпишемо угоду, або у нас буде багато проблем із ними, Дональд Трамп виступив із кількома коментарями під час присяги свого нового міністра торгівлі. Серед іншого він сказав журналістам, що Владіміру Путіну, російському президенту, та Володимиру Зеленському, українському главі держави, потрібно працювати разом. Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зійтися разом, тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей, Близько першої години ночі в пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що загинув їхній співробітник. Внаслідок падіння БпЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі, Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік, як написали у Київській ОВА за 20 хвилин після півночі. Загиблий – черговий по переїзду в Бориспільському районі, працівник Укрзалізниці. Ворожий дрон вбив чоловіка на його робочому місці. Також загорілося складське приміщення (ліквідація пожежі триває), пошкоджено вікна багатоповерхівки та навчального закладу поруч.
Трамп вимагає підписати угоду про метали
– цитують Трампа журналісти преспулу Білого дому.
Трамп не захотів назвати Путіна диктатором і закликав Зеленського "зійтися" з главою Кремля
– цитують Трампа у ЗМІ.
Внаслідок атаки дронів на робочому місці загинув працівник Укрзалізниці
– ідеться в повідомленні компанії.
Росіяни атакували Київ та область
Американський президент заявив, що Україна та США "достатньо близько" у підписанні угоди щодо рідкісноземельних металів. Він сказав, що Україна "натрапить на проблеми", якщо не підпише угоду.
Або ми підпишемо угоду, або у нас буде багато проблем із ними,
Дональд Трамп виступив із кількома коментарями під час присяги свого нового міністра торгівлі. Серед іншого він сказав журналістам, що Владіміру Путіну, російському президенту, та Володимиру Зеленському, українському главі держави, потрібно працювати разом.
Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зійтися разом, тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей,
Близько першої години ночі в пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що загинув їхній співробітник.
Внаслідок падіння БпЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі,
Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік, як написали у Київській ОВА за 20 хвилин після півночі. Загиблий – черговий по переїзду в Бориспільському районі, працівник Укрзалізниці. Ворожий дрон вбив чоловіка на його робочому місці.
Також загорілося складське приміщення (ліквідація пожежі триває), пошкоджено вікна багатоповерхівки та навчального закладу поруч.