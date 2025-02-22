Атака на Київ та область, вибухи у Дніпрі: хронологія 1095 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1095 днів. Сили оборони продовжують утримувати позиції на фронті та завдавати противнику значних втрат.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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