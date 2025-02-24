Росія вдарила по Харкову, у Рязані – дрони атакували НПЗ: хронологія 1097 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже три роки. Наші військові роблять все можливе, щоб стримувати ворога та тримати оборону на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії рівно три роки. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.

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