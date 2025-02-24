Росія вдарила по Харкову, у Рязані – дрони атакували НПЗ: хронологія 1097 дня війни
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже три роки. Наші військові роблять все можливе, щоб стримувати ворога та тримати оборону на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії рівно три роки. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.
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Вночі проти 24 лютого Рязанський НПЗ атакували БПЛА втретє з початку 2025 року. Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. У Росії традиційно заявляли про роботу протиповітряної оборони. Також у мережі оприлюднили кадри пожежі нібито біля нафтопереробного заводу. Місцева влада Росії ніяк не коментувала інциденту. Російські сили атакували цивільне підприємство в Харкові керованою авіаційною бомбою, але ніхто не постраждав. У Харкові лунали вибухи. Швеція надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2, на суму близько 113 мільйонів доларів США. Передача систем ППО відбувається в річницю російського вторгнення, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак. Швеція також передасть зенітні ракети та зброю в межах міжнародного співробітництва. У Черкасах лунали вибухи.
У російській Рязані скаржились на вибухи та пожежу
Росіяни вдарили КАБом по Харкову
Швеція заявила про передачу Україні систем ППО на майже 113 мільйонів доларів
Вночі проти 24 лютого Рязанський НПЗ атакували БПЛА втретє з початку 2025 року.
Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. У Росії традиційно заявляли про роботу протиповітряної оборони. Також у мережі оприлюднили кадри пожежі нібито біля нафтопереробного заводу. Місцева влада Росії ніяк не коментувала інциденту.
Російські сили атакували цивільне підприємство в Харкові керованою авіаційною бомбою, але ніхто не постраждав.
У Харкові лунали вибухи.
Швеція надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2, на суму близько 113 мільйонів доларів США.
Передача систем ППО відбувається в річницю російського вторгнення, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак.
Швеція також передасть зенітні ракети та зброю в межах міжнародного співробітництва.
У Черкасах лунали вибухи.