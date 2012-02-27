Атака "Шахедами", успіхи ЗСУ в Торецьку й на Покровському напрямку: хронологія 1100 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1100 добу. Окупанти не припиняють терор цивільного населення, зокрема, вночі знову атакували "Шахедами". Також ворог намагається просуватися на фронті, однак, наші воїни дають агресору потужну відсіч.

Про головні новини 27 лютого, – ситуацію на фронті й міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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