Атака "Шахедами", успіхи ЗСУ в Торецьку й на Покровському напрямку: хронологія 1100 дня війни
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1100 добу. Окупанти не припиняють терор цивільного населення, зокрема, вночі знову атакували "Шахедами". Також ворог намагається просуватися на фронті, однак, наші воїни дають агресору потужну відсіч.
Про головні новини 27 лютого, – ситуацію на фронті й міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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Сили оборони досягли успіху на Торецькому та Покровському напрямках, зокрема, на півночі Торецька та на північ від Піщаного. Російські загарбники просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки й Роботиного. Київ і Київська область знову опинилися під загрозою, – чергові БпЛА долетіли до регіону. ОВА повідомила про роботу ППО, а Повітряні сили – про ворожий дрон над столицею. Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти скандального екскандидата в президенти Келіна Джорджеску. Йому висунули низку серйозних звинувачень. Джорджеску інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення. Крім того, обвинувачення згадує "ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру", "публічне просування культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів", а ще "ініціювання або створення антисемітської організації". Ще одна зустріч представників США та Росії відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Речник Держдепу зазначив, що на ній планують обговорити роботу дипломатичних представництв. Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному, Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час офіційної зустрічі із представниками Росії в Ер-Ріяді 18 лютого, жодних переговорів щодо України нібито не було. Американці лише перевіряли, чи серйозно росіяни налаштовані зупинити війну. Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни. Документ підтримав 81 сенатор, тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималися. Адміністрація Трампа була проти того, щоб в тексті угоди про корисні копалини йшлося про гарантії безпеки для України. Американські посадовці наполегливо намагалися прибрати цей пункт.
ЗСУ досягли успіху на Торецькому та Покровському напрямках: огляд ЗСУ
У Києві та області пролунали вибухи
У Румунії розкрили звинувачення проти проросійського екскандидата в президенти Джорджеску
У США відповіли, чи будуть говорити з Росією про Україну під час зустрічі у Стамбулі
– заявив посадовець.
Переговорів про Україну не було, на карті ліній не малювали, – Рубіо про зустріч в Ер-Ріяді
У Румунії будуть збивати чужі БпЛА, які вдираються у повітряний простір
США наполегливо намагалися прибрати фразу про гарантії безпеки з угоди з Україною, – NYT
Сили оборони досягли успіху на Торецькому та Покровському напрямках, зокрема, на півночі Торецька та на північ від Піщаного.
Російські загарбники просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки й Роботиного.
Київ і Київська область знову опинилися під загрозою, – чергові БпЛА долетіли до регіону. ОВА повідомила про роботу ППО, а Повітряні сили – про ворожий дрон над столицею.
Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти скандального екскандидата в президенти Келіна Джорджеску. Йому висунули низку серйозних звинувачень.
Джорджеску інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.
Крім того, обвинувачення згадує "ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру", "публічне просування культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів", а ще "ініціювання або створення антисемітської організації".
Ще одна зустріч представників США та Росії відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Речник Держдепу зазначив, що на ній планують обговорити роботу дипломатичних представництв.
Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному,
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час офіційної зустрічі із представниками Росії в Ер-Ріяді 18 лютого, жодних переговорів щодо України нібито не було. Американці лише перевіряли, чи серйозно росіяни налаштовані зупинити війну.
Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни. Документ підтримав 81 сенатор, тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималися.
Адміністрація Трампа була проти того, щоб в тексті угоди про корисні копалини йшлося про гарантії безпеки для України. Американські посадовці наполегливо намагалися прибрати цей пункт.