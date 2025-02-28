Зеленський у США, атака "Шахедами": хронологія 1101 дня війни
Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами. На жаль, є постраждалі, пошкоджені будинки. Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.
Про ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, а також наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, головне за 28 лютого, 1101 день повномасштабної війни, – повідомляє 24 Канал.
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Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США. Його літак приземлився на авіабазі Joint Base Andrews. Дональд Трамп вважає, що має дуже хороші відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас визнав, що останнім часом вони стали "дещо напруженішими". Серія вибухів прогриміла в Сумах. Зафіксовано 5 влучань в один із районів міста. Пошкоджені 4 будинки. Попередньо, травмовані двоє людей. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин завершена. Переговори щодо неї вже не ведуться, залишилися лише підписи обох сторін. Жителі Миколаєва чули звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у регіоні.
Літак Зеленського приземлився на авіабазі у США
Стали трохи напруженими, – Трамп про відносини із Зеленським
У Сумах прогриміли вибухи: зафіксовано 5 влучань, є постраждалі
Угода щодо копалин готова до підписання, переговори більше не ведуться, – Бессент
У Миколаєві прогриміли вибухи
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США. Його літак приземлився на авіабазі Joint Base Andrews.
Дональд Трамп вважає, що має дуже хороші відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас визнав, що останнім часом вони стали "дещо напруженішими".
Серія вибухів прогриміла в Сумах. Зафіксовано 5 влучань в один із районів міста. Пошкоджені 4 будинки. Попередньо, травмовані двоє людей.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин завершена. Переговори щодо неї вже не ведуться, залишилися лише підписи обох сторін.
Жителі Миколаєва чули звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у регіоні.