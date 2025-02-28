Зеленський у США, атака "Шахедами": хронологія 1101 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами. На жаль, є постраждалі, пошкоджені будинки. Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, а також наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, головне за 28 лютого, 1101 день повномасштабної війни, – повідомляє 24 Канал.

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