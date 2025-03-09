Атака "Шахедами", просування ворога на Курщині: хронологія 1110 дня війни

Росія не припиняє терор цивільного населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також загарбники намагаються просуватися на фронті.

Про головні новини 1110 дня війни, – ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, а також наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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