Росія під масованою атакою, Україна та США зустрічаються в Джидді: хронологія 1112 дня війни

У вівторок, 11 березня, триває 1112 день повномасштабної війни. Як і раніше, наші захисники мужньо обороняють Україну на фронті. А в тилу дипломати роблять усе, щоб держава мала сильні позиції.

24 Канал розповідає про головні події 11 березня. Що відбувається на фронті, що пишуть про Україну у світі, які заяви лунають від наших і міжнародних політиків – читайте у матеріалі.

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Хронологія 1112 дня війни