Росія під масованою атакою, Україна та США зустрічаються в Джидді: хронологія 1112 дня війни
У вівторок, 11 березня, триває 1112 день повномасштабної війни. Як і раніше, наші захисники мужньо обороняють Україну на фронті. А в тилу дипломати роблять усе, щоб держава мала сильні позиції.
24 Канал розповідає про головні події 11 березня. Що відбувається на фронті, що пишуть про Україну у світі, які заяви лунають від наших і міжнародних політиків – читайте у матеріалі.
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Хронологія 1112 дня війни
У Дії тимчасово не працюватиме послуга бронювання з 09:00 до 18:00. Президент у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок.
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У Дії тимчасово не працюватиме послуга бронювання з 09:00 до 18:00.
Президент у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок.