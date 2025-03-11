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24 Канал Новини України Росія під масованою атакою, Україна та США зустрічаються в Джидді: хронологія 1112 дня війни
11 березня, 06:23
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Росія під масованою атакою, Україна та США зустрічаються в Джидді: хронологія 1112 дня війни

Ірина Чеботнікова

У вівторок, 11 березня, триває 1112 день повномасштабної війни. Як і раніше, наші захисники мужньо обороняють Україну на фронті. А в тилу дипломати роблять усе, щоб держава мала сильні позиції.

24 Канал розповідає про головні події 11 березня. Що відбувається на фронті, що пишуть про Україну у світі, які заяви лунають від наших і міжнародних політиків – читайте у матеріалі.

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Хронологія 1112 дня війни

06:20, 11 березня

У Дії тимчасово не працюватиме послуга бронювання з 09:00 до 18:00.

06:05, 11 березня

Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії

Президент у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок.

05:50, 11 березня

Нічні обстріли Росії

  • У Курську та Курчатові пролунало до десятка вибухів.
  • Під ударом також були Рязань та Московська область. Столичний регіон Росії опинився під масованою атакою.