Атака на Одесу та Чернігів, ситуація на фронті: хронологія 1116 дня війни

Про головні події дня станом на суботу, 15 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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