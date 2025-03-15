Атака на Одесу та Чернігів, ситуація на фронті: хронологія 1116 дня війни
Триває 1116 доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на суботу, 15 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ мають успіхи в Торецьку, окупанти просуваються біля Сіверська та Покровська: аналіз ISW
Вночі росіяни атакували Чернігів ударним безпілотником по одному з мікрорайонів. Є руйнування. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, знищені і пошкоджені близько 10 автівок. Попередньо, без жертв. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури у одному з населених пунктів Запорізької області. На місце події направлені підрозділи ДСНС та поліції. 15 березня у небі над Сумщиною зенітники збили 22 ворожих БпЛА типу "Шахед". Всього з 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 707 російських безпілотників. У ніч проти 15 березня росіяни завдали удару по Чернігову, влучивши у багатоповерхову будівлю. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Місцева влада не уточнила, чим саме атакували, але ймовірно, це була атака безпілотниками, які також збивали над Києвом, Одесою та іншими регіонами. Геолокаційні кадри показували, що росіяни нещодавно просунулися у Васюківку, що неподалік Сіверська. Вони також наступали в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На цьому напрямку російські війська проводять штурми та використовують більше БпЛА, намагаючись обстрілювати Білогорівку. 13 і 14 березня російські війська проводили наземні атаки поблизу Часового Яру, але не просувалися. Російські та українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Окупанти мають успіхи біля Озарянівки та, ймовірно, просунулися в лісі Торецька. ISW приховала оцінку просування росіян поблизу шахти "Центральна" у Торецьку, адже доказів присутності там росіян не виявили. Натомість вороги здійснили наземні атаки біля Дачного, Кримського, Дружби та Сухої Балки. ЗСУ продовжують контратаки під Торецьком. Росіяни нещодавно просунулися в Звіровому біля Покровська та поблизу Удачного. Окупанти атакували в районі Водяного Другого, Єлизаветівки, Свиридонівки, Проміня; біля Лисівки, Шевченка, Піщаного, Звірового, Котлиного, Олександрополя, Тарасівки, Удачного, Котлярівки, Новоолександрополя, Новосергіївки, Троїцького, Успенівки 13 і 14 березня. Російські сили ще не досягли значних успіхів у районі самого Покровська. Російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. Окупанти наступали в районі Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя. Також ворог рухався в напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого просування не зробив. Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Рівнополя. ЗСУ контратакували на захід від Бурлацького. 14 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просувалися. Окупанти атакували поблизу П’ятихаток, Степового, Щербаків, Малих Щербаків і Кам’янського, Новоандріївки та Малої Токмачки. ЄС планує постачати зброю Україні навіть під час тимчасового перемир'я, щоб забезпечити Києву сильну позицію на переговорах. Обговорення нової військової допомоги для України, що може включати пакет на суму від 20 до 40 мільярдів євро, відбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 17 березня. Під час переговорів у Джидді українська та американська сторони обговорювали лінії розмежування, де війна має зупинитися. Учасники зустрічі навіть малювали відповідні лінії на карті. Вони (українська делегація – 24 Канал) були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. У якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну, Він також додав, що представники України погоджуються, що війну потрібно завершувати, а вогонь – якнайшвидше припинити. До цієї мети повинні рухатися всі сторони. О 00:52 в деяких районах Одеси вкотре за ніч лунали вибухи, в місті працює ППО. До цього повідомлялося про проблеми з електропостачанням. Близько 23:12 14 березня ворожі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру. Місто Чорноморськ повністю було знеструмлене.
Влада Чернігова розповіла про наслідки атаки
Росія обстріляла Чернігів
ЗСУ мають успіхи в Торецьку, окупанти просуваються біля Сіверська та Покровська, – ISW
У разі тимчасового перемир'я ЄС планує надавати озброєння Україні, – DW
Радник Трампа розповів, як в Джидді обговорювали закінчення війни
– зазначив радник Трампа з нацбезпеки Волц.
Вночі Росія атакувала Одесу
Вночі росіяни атакували Чернігів ударним безпілотником по одному з мікрорайонів.
Є руйнування. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, знищені і пошкоджені близько 10 автівок.
Попередньо, без жертв.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури у одному з населених пунктів Запорізької області.
На місце події направлені підрозділи ДСНС та поліції.
15 березня у небі над Сумщиною зенітники збили 22 ворожих БпЛА типу "Шахед".
Всього з 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 707 російських безпілотників.
У ніч проти 15 березня росіяни завдали удару по Чернігову, влучивши у багатоповерхову будівлю.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Місцева влада не уточнила, чим саме атакували, але ймовірно, це була атака безпілотниками, які також збивали над Києвом, Одесою та іншими регіонами.
Геолокаційні кадри показували, що росіяни нещодавно просунулися у Васюківку, що неподалік Сіверська. Вони також наступали в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На цьому напрямку російські війська проводять штурми та використовують більше БпЛА, намагаючись обстрілювати Білогорівку.
13 і 14 березня російські війська проводили наземні атаки поблизу Часового Яру, але не просувалися.
Російські та українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Окупанти мають успіхи біля Озарянівки та, ймовірно, просунулися в лісі Торецька.
ISW приховала оцінку просування росіян поблизу шахти "Центральна" у Торецьку, адже доказів присутності там росіян не виявили. Натомість вороги здійснили наземні атаки біля Дачного, Кримського, Дружби та Сухої Балки. ЗСУ продовжують контратаки під Торецьком.
Росіяни нещодавно просунулися в Звіровому біля Покровська та поблизу Удачного. Окупанти атакували в районі Водяного Другого, Єлизаветівки, Свиридонівки, Проміня; біля Лисівки, Шевченка, Піщаного, Звірового, Котлиного, Олександрополя, Тарасівки, Удачного, Котлярівки, Новоолександрополя, Новосергіївки, Троїцького, Успенівки 13 і 14 березня. Російські сили ще не досягли значних успіхів у районі самого Покровська.
Російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. Окупанти наступали в районі Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя. Також ворог рухався в напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого просування не зробив.
Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Рівнополя. ЗСУ контратакували на захід від Бурлацького.
14 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просувалися. Окупанти атакували поблизу П’ятихаток, Степового, Щербаків, Малих Щербаків і Кам’янського, Новоандріївки та Малої Токмачки.
ЄС планує постачати зброю Україні навіть під час тимчасового перемир'я, щоб забезпечити Києву сильну позицію на переговорах.
Обговорення нової військової допомоги для України, що може включати пакет на суму від 20 до 40 мільярдів євро, відбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 17 березня.
Під час переговорів у Джидді українська та американська сторони обговорювали лінії розмежування, де війна має зупинитися. Учасники зустрічі навіть малювали відповідні лінії на карті.
Вони (українська делегація – 24 Канал) були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. У якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну,
Він також додав, що представники України погоджуються, що війну потрібно завершувати, а вогонь – якнайшвидше припинити. До цієї мети повинні рухатися всі сторони.
О 00:52 в деяких районах Одеси вкотре за ніч лунали вибухи, в місті працює ППО.
До цього повідомлялося про проблеми з електропостачанням.
Близько 23:12 14 березня ворожі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру. Місто Чорноморськ повністю було знеструмлене.