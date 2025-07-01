Удар по Запоріжжю, атака "Шахедами", вибухи в окупованому Луганську: хронологія 1124 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1124 добу. Росія продовжує постійний терор України й намагається окупувати якомога більше наших територій.
Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені, про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, головне за 1 липня – повідомляє 24 Канал.
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Росія 4 рази вдарила по Запоріжжю й Запорізькому району
Агресор завдав 4 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.
Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки.
Окупанти мають успіхи на Півдні: огляд ISW
За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники просунулись у східній частині Кам'янського.
Окупанти мали певні успіхи на захід і північний захід від Іванівки, що східніше Куп'янська. Також на Новопавлівському напрямку.
ISW розкрив "курортну" політику Кремля на окупованих територіях
Окупаційні адміністрації продовжують заохочувати росіян до переселення на окуповану територію України. Заманюють курортами й пільгами.
Такі програми базуються на прагненні Кремля заселити окуповану росіянами територію, аби посилити прямий контроль над нею й ускладнити зусилля України з реінтеграції своїх земель і населення.
На Запоріжжі прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
У Запорізькій області працює ППО. Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя.
РНБО відреагувало на вибухи в окупованому Луганську
Керівник Центру протидії дезінформації прокоментував "вибухові" події в окупованому Луганську.
Андрій Коваленко написав, що логістика росіян палає.