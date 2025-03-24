Атака "Шахедами", успіхи ЗСУ на Луганщині: хронологія 1125 дня війни
В Україні 1125 доба повномасштабної війни. Росія не припиняє терор цивільного населення. Вночі окупанти знову атакували "Шахедами". Пошкоджені будинки, є постраждалі.
Про головні новини 24 березня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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Унаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки поблизу. Поранень зазнала 54-річна жінка. Згодом у ДСНС повідомили, що постраждала одна людина з гострою реакцією на стрес. У місті сталося загоряння гаража, пошкодження газової труби, також горіли уламки безпілотника, а вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки. У районі загорілися господарська споруда та сінник. У Фастівському районі Київщини внаслідок російської атаки постраждав чоловік 37 років. У нього поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон і голови. Пошкоджено 2 приватні будинки. Пожежа на території торгівельного підприємства ліквідована. Переговори щодо вступу України в ЄС сповільнилися через позицію Угорщини. Міністерка Швеції з питань Євросоюзу та її колеги з північнобалтійських країн звернулися до Єврокомісії за конкретними пропозиціями, як пришвидшити процес вступу. Аналітики зазначили, що 23 березня Сили оборони продовжили обмежені атаки в Бєлгородській області. Також наші воїни мали успіхи на Луганщині. Захисники звільнили село Надія. У столиці пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники на Київщині. У КМВА писали про можливу роботу ППО.
У Запоріжжі внаслідок атаки "Шахедами" спалахнула пожежа, є постраждала
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ЗСУ мали успіх на Луганщині, продовжили контратаки на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW
Вибухи у Києві
Унаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки поблизу. Поранень зазнала 54-річна жінка.
Згодом у ДСНС повідомили, що постраждала одна людина з гострою реакцією на стрес. У місті сталося загоряння гаража, пошкодження газової труби, також горіли уламки безпілотника, а вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки. У районі загорілися господарська споруда та сінник.
У Фастівському районі Київщини внаслідок російської атаки постраждав чоловік 37 років. У нього поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон і голови.
Пошкоджено 2 приватні будинки. Пожежа на території торгівельного підприємства ліквідована.
Переговори щодо вступу України в ЄС сповільнилися через позицію Угорщини. Міністерка Швеції з питань Євросоюзу та її колеги з північнобалтійських країн звернулися до Єврокомісії за конкретними пропозиціями, як пришвидшити процес вступу.
Аналітики зазначили, що 23 березня Сили оборони продовжили обмежені атаки в Бєлгородській області. Також наші воїни мали успіхи на Луганщині. Захисники звільнили село Надія.
У столиці пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники на Київщині. У КМВА писали про можливу роботу ППО.