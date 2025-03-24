Атака "Шахедами", успіхи ЗСУ на Луганщині: хронологія 1125 дня війни

В Україні 1125 доба повномасштабної війни. Росія не припиняє терор цивільного населення. Вночі окупанти знову атакували "Шахедами". Пошкоджені будинки, є постраждалі.

Про головні новини 24 березня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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