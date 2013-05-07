Атака на Київ, уражено оборонні заводи й аеродроми Росії: хронологія 1169 дня війни
Триває 1169 день повномасштабної війни проти України. Росіяни продовжують атакувати мирні міста й села нашої держави та просуваються на фронті. Сили оборони не тільки стримують ворога, а й завдають ударів по його тилах.
24 Канал розкаже, що відбувається на фронті, які заяви робили про Україну на Заході та в Росії, а також про наслідки обстрілів.
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Хронологія 1169 дня війни в Україні: головні події 7 травня
Найбільше атак було на Покровському напрямку – 77. На ранок 7 травня загинули 1270 росіян. За 6 травня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога. У Саранську, що в Мордовії (республіка на захід від Москви), уражено завод оптоволоконних систем. Це зараз ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Як пояснили у ЦПД, завод спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для окупаційної армії, зокрема для дронів на оптоволокні. У Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Там розробляють протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, бойові модулі. Дніпровський район: падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих. Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6 – 9 поверхах. Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років. Шевченківський район: пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. На жаль, під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Соломʼянський район: зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила. Вона впала у Солом'янському районі. Загалом підтверджено загибель двох та поранення 6 осіб, в тому числі 4 дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих, Уночі Росія била по Києву та інших містах балістикою та дронами. Під атаку потрапила й Київська область. На жаль, у столиці відомо про загиблих.
Що відбувається на фронті й які втрати росіян сьогодні
Іще було уражено два аеродроми ворога
Росія теж була під атакою
Наслідки атаки по Києву: дані КМВА
Уночі над Києвом збили балістичну ракету
Скільки людей постраждало в Києві сьогодні після атаки
– написали в КМВА.
Удари по Києву сьогодні
Найбільше атак було на Покровському напрямку – 77.
На ранок 7 травня загинули 1270 росіян.
За 6 травня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.
У Саранську, що в Мордовії (республіка на захід від Москви), уражено завод оптоволоконних систем. Це зараз ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Як пояснили у ЦПД, завод спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для окупаційної армії, зокрема для дронів на оптоволокні.
У Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Там розробляють протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, бойові модулі.
Дніпровський район: падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих.
Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6 – 9 поверхах. Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років.
Шевченківський район: пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. На жаль, під час гасіння виявлені тіла 2 людей.
Соломʼянський район: зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.
Вона впала у Солом'янському районі.
Загалом підтверджено загибель двох та поранення 6 осіб, в тому числі 4 дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих,
Уночі Росія била по Києву та інших містах балістикою та дронами. Під атаку потрапила й Київська область.
На жаль, у столиці відомо про загиблих.