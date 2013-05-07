Атака на Київ, уражено оборонні заводи й аеродроми Росії: хронологія 1169 дня війни

Триває 1169 день повномасштабної війни проти України. Росіяни продовжують атакувати мирні міста й села нашої держави та просуваються на фронті. Сили оборони не тільки стримують ворога, а й завдають ударів по його тилах.

24 Канал розкаже, що відбувається на фронті, які заяви робили про Україну на Заході та в Росії, а також про наслідки обстрілів.

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Хронологія 1169 дня війни в Україні: головні події 7 травня