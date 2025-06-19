Нічна атака "Шахедами", просування росіян на фронті: хронологія 1212 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1099 днів. Росія продовжує терор цивільного населення ракетними й дроновими атаками. ЗСУ дають потужну відсіч окупантам на фронті.

Про ситуацію на різних напрямках фронту, в містах і селах України та на міжнародній арені 19 червня, розповідає 24 Канал.

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