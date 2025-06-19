Укр Рус
24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами", просування росіян на фронті: хронологія 1212 дня війни
19 червня, 06:18
5

Нічна атака "Шахедами", просування росіян на фронті: хронологія 1212 дня війни

Маргарита Волошина

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1099 днів. Росія продовжує терор цивільного населення ракетними й дроновими атаками. ЗСУ дають потужну відсіч окупантам на фронті.

Про ситуацію на різних напрямках фронту, в містах і селах України та на міжнародній арені 19 червня, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Шахеди" знову атакували Україну: в яких областях була тривога 

Що відбулося за добу

 

06:00, 19 червня

Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде

Путін заявив про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським, але відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

"Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап… підпис повинен стояти легітимної влади", – заявив Путін, натякаючи на те, що вважає чинного президента України непридатним для укладення міжнародних угод.

01:09, 19 червня

У Київській області працює ППО

Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах, що в регіоні є дрони й працюють сили Протиповітряної оборони. Також у Київській міській військовій адміністрації констатували, що є загроза для столиці.

На Київ прямують ворожі дрони, може бути чутно роботу ППО,
– написав очільник відомства Тимур Ткаченко.