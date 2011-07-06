Які наслідки атаки "Шахедів" на мирні міста: хронологія 1229 дня війни
Сили оборони вже 1229 діб поспіль продовжують давати гідну відсіч спробам ворога наступати на фронті. Водночас українські міста щоденно потерпають від російських атак.
Про головні події фронту та суспільно-політичного життя станом на 6 липня, повідомляє 24 Канал.
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Що відбулося за добу в Україні і світі
Вночі Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників. Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження. Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА Також вночі під атаку потрапило і Запоріжжя. Ворог вдарив по Запоріжжю та району 6 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Глава ОВА Іван Федоров уточнив, що внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка. Один з ударів прийшовся по селу Юрківка. Там пошкоджений будинок. Літій жінці надавали необхідну допомогу. Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА Пізно вночі у Харкові чули вибухи. Очільник ОВА Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків. На місцях влучань виникли пожежі. Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста. Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога, Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес. Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в країні. В огляді соціально-економічного становища Росії за травень, який вийшов цього тижня, розділ Демографія – відсутній. Демографічних даних також немає й у відповідному розділі на сайті Росстату, там останнє оновлення було в березні. Мовиться про дані, які стосуються кількості народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграції та загальної чисельності населення.
Вибухи на Київщині
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Харкові
– написав очільник Харківської ОВА.
У Росії засекретили дані про народжуваність і смертність
Вночі Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників.
Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес.
Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень.
У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження.
Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА
Також вночі під атаку потрапило і Запоріжжя.
Ворог вдарив по Запоріжжю та району 6 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства.
Глава ОВА Іван Федоров уточнив, що внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка. Один з ударів прийшовся по селу Юрківка. Там пошкоджений будинок. Літій жінці надавали необхідну допомогу.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА
Пізно вночі у Харкові чули вибухи. Очільник ОВА Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків. На місцях влучань виникли пожежі.
Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста.
Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога,
Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес.
Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в країні.
В огляді соціально-економічного становища Росії за травень, який вийшов цього тижня, розділ Демографія – відсутній. Демографічних даних також немає й у відповідному розділі на сайті Росстату, там останнє оновлення було в березні.
Мовиться про дані, які стосуються кількості народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграції та загальної чисельності населення.