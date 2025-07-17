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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1240 дня війни
17 липня, 06:22
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Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1240 дня війни

Юлія Муріна

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. У ніч на 17 липня окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор намагається просуватися на фронті.

Про головні новини 1240 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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02:57, 17 липня

ЗСУ взяли в полон "еліту" російської армії в Часовому Яру

Українські захисники взяли в полон російських десантників 98 дивізії, яку вважають "елітою" російської армії. Окупантів захопили в Часовому Яру на Донеччині.

02:51, 17 липня

Під Москвою вибухи

На околицях Москви прогриміли вибухи. Росіяни скаржаться на дрони, гучні звуки та спалахи в небі.

В аеропорту Внуково почали затримувати рейси.

02:12, 17 липня

На Запоріжжі прогриміли вибухи

У Запорізькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

00:17, 17 липня

У Дніпрі та області пролунала серія вибухів

Російські військові атакували Дніпро та Самар. У містах пролунала серія вибухів.

 