Атака "Шахедами", вибухи під Москвою: хронологія 1240 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. У ніч на 17 липня окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор намагається просуватися на фронті.

Про головні новини 1240 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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