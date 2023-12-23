Нічна атака "Шахедами", запеклі бої на фронті: хронологія 667 дня війни
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 667 днів. Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам та завдають їм чималих втрат.
Про головні поді на фронті, яка ситуація в дипломатії й на полі бою – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми "Бавовна" у Керчі та Донецьку, заяви Умєрова про мобілізацію та Крим: хронологія 666 дня війни
Володимир Зеленський обговорив мобілізацію та демобілізацію з головою Міноборони Рустемом Умєровим та командою. Президент заявив, що держава готує розв’язання тих питань, які ставлять в українських бойових підрозділах. Мовиться про питання мотивації, визначеності термінів служби, поповнення. Новий голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що жодна країна не має права нападати на своїх сусідів. Він також зауважив, що Україна має перемогти, а Владімір Путін – програти, бо президент Росії помилився з оцінками своїх шансів у війні. На думку міністра, Україна може отримати членство у Євросоюзі до кінця 2030 року. Він наголосив, що Польща підтримуватиме нашу державу. Ввечері Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Всі 7 ворожих цілей на Одещині було збито. Внаслідок роботи ППО по "Шахедах" вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів, але обійшлося без жертв та постраждалих.Про це повідомили Сили оборони Півдня. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, Україна та Росія домовилися про передачу гуманітарних пакунків та листів для військовополонених обох країн. Українським військовополоненим передали листи та гуманітарні пакунки з батьківщини. Передача відбулася за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони закупили теплі речі, взуття та предмети особистої гігієни. За словами Лубінця, завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох наших громадян. Україна отримала від Німеччини 3 самохідні зенітні установки Gepard та 30 240 боєприпасів до них калібру 35 міліметрів. Також Берлін передав 2 тягачі HX81, 2 машини розмінування WiSENT, 2 машини прикордонної охорони, 5 напівпричепів HX81, 8 транспортних засобів, 8 вантажівок Zetros, 10 БпЛА Vector. Крім цього ФРН передала боєприпаси для танків Leopard 2A6, 2 500 снарядів калібру 155 міліметрів, 25 536 снарядів калібру 40 міліметрів для автоматичних гранатометів. Ще до нового пакета допомоги увійшли дві системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів. Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Президент України назвав розмову важливою та змістовною. Голова держави наголосив, що Україна дуже вдячна Польщі та польському народу. Зеленський назвав Україну та Польщу дуже сильними сусідами й висловив сподівання на відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах. Протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень. Росія завдала 1 ракетного та 33 авіаційних удари, а також здійснив 23 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Наші захисники відбили ворожі атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках, а також на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. На інших напрямках окупанти не наступали. Наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. ППО знищила 3 російських Су-34. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів окупантів, а також 2 їхні пункти управління. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Ввечері Росія випустила у бік материкової України дрони-камікадзе. На Одещині оголосили повітряну тривогу о 18:12. Повітряні сили попередили жителів Одеси про загрозу близько 18:14. Приблизно через годину в соцмережах з'явилися повідомлення про роботу ППО та звуки вибухів. Сьогодні росіяни помітили БпЛА у Брянській, Ростовській, Калузькій та Московській областях. Джерела у ГУР повідомили 24 Каналу, що всі дрони влучили у ціль, попри заяви окупантів, що все БпЛА нібито збили. Утім, куди саме цілили безпілотники, не говорять, та запевняють: всі "пташки" долетіли за призначенням. Секретар РНБО Олексій Данілов привітав всіх, хто брав участь у збитті 3 російських Су-34. Він зауважив, що полювання за цими винищувачами-бомбардувальниками тривало довгий проміжок часу. Данілов назвав результат перфектним. У Києві під час повітряної тривоги в укритті школи №229 обвалилася стеля через прорив труби. Діти у цей момент перебували у приміщенні. На щастя, ніхто не постраждав. Відомо, що не так давно у шкільному укритті зробили ремонт за небюджетні кошти благодійного фонду. Російські пропагандисти підтвердили втрату винищувачів-бомбардувальників Су-34 на Півдні. За однією з версій, це могло статися на Херсонщині під час спроби бомбардування українського плацдарму на лівому березі Дніпра. Окупанти стверджують, що по цих літаках відпрацював ЗРК "Patriot". Загарбники також заявили, що одному російському пілоту нібито вдалось катапультуватися. Джерела 24 Каналу у ГУР підтвердили, що сьогодні на Півдні наші воїни знищили 3 російських винищувачі Су-34. Не всі окупанти вижили. Точна кількість загиблих та вцілілих ворожих пілотів уточнюється. Президент компанії Київстар Олександр Комаров заявив, що російські хакери зруйнували 40% його інфраструктури. На підконтрольну Україні територію повернули останки 66 оборонців, полеглих у боях. Репатрійовані тіла та останки перевезуть до державних спеціалізованих установ, де їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Журналісти-розслідувачі проєкту "Система" з'ясували, що Медведчук за посередництва великих державних компаній Росії і російських силових структур захоплює активи у сфері нафтової промисловості, великої нерухомості та металургії. Наразі він живе в Москві і бере активну участь у переділі власності в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Нідерланди повідомили, що почали підготовку перших 18 літаків F-16 для постачання в Україну. По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". З-під окупації вдалося вивезти ще одну дитину – 12-річного хлопчика. Складність полягала у тому, що підліток був у Луганській області, а його мама – військовослужбовиця ЗСУ. Росіяни заявили про атаку БпЛА. Вони були помічені на Брянщині, а також у Ростовській, Калузькій та навіть Московській області. Окупанти повідомили, що нібито збили один БпЛА на підльоті до Москви. Українські захисники знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні. Усі ворожі борти збили близько опівдня. Видання Wall Street Journal заявило, що убивство власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина організував соратник російського диктатора Владіміра Путіна Ніколай Патрушев. Ліквідацію"зрадника" планували два місяці. У розслідуванні журналісти посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки. Президент України підписав законодавчу ініціативу, що спрощує ввезення, облік та розподіл гуманітарної допомоги. Нововведення дозволять волонтерам ввозити авто для ЗСУ без мита і передавати їх напряму бійцям. Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з робочим візитом до Києва. Він також опублікував у мережі світлину зі столиці. У Міноборони верифікували електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". На базі реєстру військовозобов'язаних Міноборони планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект. У розробці також створення реєстру військовослужбовців. У Краснодарському краї окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Відомо, що ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Підпорядковується цей батальйон "казацькій бригаді" "Терек", яка не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом, У тимчасово окупованому населеному пункті Херсонщини окупанти застрелили восьмикласника. Його затримали російські військові, бо він буцімто "щось фотографував". Хлопчика привели додому й на очах у матері застрелили. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, до поліції вже подали відповідну заяву, а також планують звернутися до омбудсмана Дмитра Лубінця, аби черговий цинічний воєнний злочин був зафіксований. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог спрямував більшу частину безпілотників на Південь. Зокрема, у цій зоні відповідальності збили 17 "Шахедів", з яких 10 – знищили на Миколаївщині. На жаль, не обійшлося без влучань. У Миколаївській області на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Люди не постраждали. Уламками збитого дрона також пошкоджено одне зерносховище на Одещині. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень. Зокрема, ворог намагається атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найбільше російських атак відбувається поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Куп'янському напрямку. Окрім того, ворог не полишає спроб відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку. Сили оборони протягом доби там відбили 7 атак росіян. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника, Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника. Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога вже сягають: У ніч проти 22 грудня окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед". Як повідомили у Повітряних силах, ворог здійснював пуски з трьох напрямків: Курська область, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму. Сили та засоби ППО збили 24 безпілотники у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, ще двоє – зазнали поранень. Як повідомили у Херсонській ОВА, протягом минулої доби окупанти здійснили 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з різного виду озброєння. В Інституті вивчення війни, посилаючись на оцінки Білого дому, припускають, що на початку 2024 року у січні – лютому окупанти можуть посилити штурмові дії на фронті. Агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, – мовиться у звіті ISW. Окупанти також традиційно атакували Одеську та Хмельницьку області. У цих регіонах вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією, працювали сили та засоби ППО. У ніч проти 22 грудня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Частину безпілотників ворог спрямував на столицю, де внаслідок атаки є руйнування. Так, у Солом'янському районі внаслідок атаки виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24 – 26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна. Також уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі Києва на приватний недобудований будинок. Унаслідок цього сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Загалом, у столиці постраждали двоє осіб унаслідок атаки "Шахедами".
Зеленський обговорив мобілізацію з Умєровим
Сікорський пояснив, коли Україну можуть взяти до ЄС
На Одещині збили "Шахеди"
Українським військовополоненим передали листи та гуманітарні пакунки
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Зеленський зустрівся з новим главою МЗС Польщі
Росія атакувала Україну "Шахедами"
У Росії дрони під час атаки влучили у ціль
Данілов прокоментував знищення 3 російських Су-34
У Києві під час тривоги у шкільному укритті обвалилася стеля
Росіяни підтвердили втрату своїх Су-34
У ГУР підтвердили знищення 3 ворожих Су-34
Кібератака на Київстар зруйнувала 40 відсотків його інфраструктури
Україна повернула тіла 66 українських воїнів
Медведчук захоплює промислові активи в Росії та на окупованих територіях України
Нідерланди почали підготовку F-16 для доставки в Україну
В Україні оголошували повітряну тривогу
Додому повернули 12-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
Атака БпЛА в Росії
ЗСУ знищили одразу 3 ворожі бомбардувальники Су-34
Ліквідацію Пригожина організував Патрушев
Зеленський підписав новий закон
До Києва прибув новий глава МЗС Польщі
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
– наголосили у Центрі нацспротиву.
На Херсонщині окупанти застрелили дитину
Найбільше "Шахедів" росіяни спрямували на Миколаївщину
На всій лінії фронту тривають запеклі бої
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ протягом доби ліквідували понад 1000 окупантів
Втрати Росії станом на 22 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росія запустила 28 "Шахедів" по Україні
В ISW припустили, коли ворог може посилити штурми
Росія вкотре атакувала "Шахедами"
Володимир Зеленський обговорив мобілізацію та демобілізацію з головою Міноборони Рустемом Умєровим та командою. Президент заявив, що держава готує розв’язання тих питань, які ставлять в українських бойових підрозділах. Мовиться про питання мотивації, визначеності термінів служби, поповнення.
Новий голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що жодна країна не має права нападати на своїх сусідів. Він також зауважив, що Україна має перемогти, а Владімір Путін – програти, бо президент Росії помилився з оцінками своїх шансів у війні.
На думку міністра, Україна може отримати членство у Євросоюзі до кінця 2030 року. Він наголосив, що Польща підтримуватиме нашу державу.
Ввечері Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Всі 7 ворожих цілей на Одещині було збито. Внаслідок роботи ППО по "Шахедах" вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів, але обійшлося без жертв та постраждалих.Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, Україна та Росія домовилися про передачу гуманітарних пакунків та листів для військовополонених обох країн. Українським військовополоненим передали листи та гуманітарні пакунки з батьківщини. Передача відбулася за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони закупили теплі речі, взуття та предмети особистої гігієни.
За словами Лубінця, завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох наших громадян.
Україна отримала від Німеччини 3 самохідні зенітні установки Gepard та 30 240 боєприпасів до них калібру 35 міліметрів. Також Берлін передав 2 тягачі HX81, 2 машини розмінування WiSENT, 2 машини прикордонної охорони, 5 напівпричепів HX81, 8 транспортних засобів, 8 вантажівок Zetros, 10 БпЛА Vector.
Крім цього ФРН передала боєприпаси для танків Leopard 2A6, 2 500 снарядів калібру 155 міліметрів, 25 536 снарядів калібру 40 міліметрів для автоматичних гранатометів. Ще до нового пакета допомоги увійшли дві системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів.
Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Президент України назвав розмову важливою та змістовною. Голова держави наголосив, що Україна дуже вдячна Польщі та польському народу.
Зеленський назвав Україну та Польщу дуже сильними сусідами й висловив сподівання на відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах.
Протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень. Росія завдала 1 ракетного та 33 авіаційних удари, а також здійснив 23 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Наші захисники відбили ворожі атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках, а також на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. На інших напрямках окупанти не наступали.
Наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. ППО знищила 3 російських Су-34. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів окупантів, а також 2 їхні пункти управління. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Ввечері Росія випустила у бік материкової України дрони-камікадзе. На Одещині оголосили повітряну тривогу о 18:12. Повітряні сили попередили жителів Одеси про загрозу близько 18:14. Приблизно через годину в соцмережах з'явилися повідомлення про роботу ППО та звуки вибухів.
Сьогодні росіяни помітили БпЛА у Брянській, Ростовській, Калузькій та Московській областях. Джерела у ГУР повідомили 24 Каналу, що всі дрони влучили у ціль, попри заяви окупантів, що все БпЛА нібито збили. Утім, куди саме цілили безпілотники, не говорять, та запевняють: всі "пташки" долетіли за призначенням.
Секретар РНБО Олексій Данілов привітав всіх, хто брав участь у збитті 3 російських Су-34. Він зауважив, що полювання за цими винищувачами-бомбардувальниками тривало довгий проміжок часу. Данілов назвав результат перфектним.
У Києві під час повітряної тривоги в укритті школи №229 обвалилася стеля через прорив труби. Діти у цей момент перебували у приміщенні. На щастя, ніхто не постраждав. Відомо, що не так давно у шкільному укритті зробили ремонт за небюджетні кошти благодійного фонду.
Російські пропагандисти підтвердили втрату винищувачів-бомбардувальників Су-34 на Півдні. За однією з версій, це могло статися на Херсонщині під час спроби бомбардування українського плацдарму на лівому березі Дніпра. Окупанти стверджують, що по цих літаках відпрацював ЗРК "Patriot". Загарбники також заявили, що одному російському пілоту нібито вдалось катапультуватися.
Джерела 24 Каналу у ГУР підтвердили, що сьогодні на Півдні наші воїни знищили 3 російських винищувачі Су-34. Не всі окупанти вижили. Точна кількість загиблих та вцілілих ворожих пілотів уточнюється.
Президент компанії Київстар Олександр Комаров заявив, що російські хакери зруйнували 40% його інфраструктури.
На підконтрольну Україні територію повернули останки 66 оборонців, полеглих у боях.
Репатрійовані тіла та останки перевезуть до державних спеціалізованих установ, де їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Журналісти-розслідувачі проєкту "Система" з'ясували, що Медведчук за посередництва великих державних компаній Росії і російських силових структур захоплює активи у сфері нафтової промисловості, великої нерухомості та металургії.
Наразі він живе в Москві і бере активну участь у переділі власності в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Нідерланди повідомили, що почали підготовку перших 18 літаків F-16 для постачання в Україну.
По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал".
З-під окупації вдалося вивезти ще одну дитину – 12-річного хлопчика. Складність полягала у тому, що підліток був у Луганській області, а його мама – військовослужбовиця ЗСУ.
Росіяни заявили про атаку БпЛА. Вони були помічені на Брянщині, а також у Ростовській, Калузькій та навіть Московській області. Окупанти повідомили, що нібито збили один БпЛА на підльоті до Москви.
Українські захисники знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні. Усі ворожі борти збили близько опівдня.
Видання Wall Street Journal заявило, що убивство власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина організував соратник російського диктатора Владіміра Путіна Ніколай Патрушев. Ліквідацію"зрадника" планували два місяці.
У розслідуванні журналісти посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки.
Президент України підписав законодавчу ініціативу, що спрощує ввезення, облік та розподіл гуманітарної допомоги. Нововведення дозволять волонтерам ввозити авто для ЗСУ без мита і передавати їх напряму бійцям.
Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з робочим візитом до Києва. Він також опублікував у мережі світлину зі столиці.
У Міноборони верифікували електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". На базі реєстру військовозобов'язаних Міноборони планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект. У розробці також створення реєстру військовослужбовців.
У Краснодарському краї окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Відомо, що ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк".
Підпорядковується цей батальйон "казацькій бригаді" "Терек", яка не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом,
У тимчасово окупованому населеному пункті Херсонщини окупанти застрелили восьмикласника. Його затримали російські військові, бо він буцімто "щось фотографував".
Хлопчика привели додому й на очах у матері застрелили. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, до поліції вже подали відповідну заяву, а також планують звернутися до омбудсмана Дмитра Лубінця, аби черговий цинічний воєнний злочин був зафіксований.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог спрямував більшу частину безпілотників на Південь. Зокрема, у цій зоні відповідальності збили 17 "Шахедів", з яких 10 – знищили на Миколаївщині.
На жаль, не обійшлося без влучань. У Миколаївській області на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Люди не постраждали.
Уламками збитого дрона також пошкоджено одне зерносховище на Одещині.
У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень. Зокрема, ворог намагається атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найбільше російських атак відбувається поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Куп'янському напрямку.
Окрім того, ворог не полишає спроб відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку. Сили оборони протягом доби там відбили 7 атак росіян.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.
Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника,
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога вже сягають:
У ніч проти 22 грудня окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед". Як повідомили у Повітряних силах, ворог здійснював пуски з трьох напрямків: Курська область, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Сили та засоби ППО збили 24 безпілотники у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.
Через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, ще двоє – зазнали поранень. Як повідомили у Херсонській ОВА, протягом минулої доби окупанти здійснили 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з різного виду озброєння.
В Інституті вивчення війни, посилаючись на оцінки Білого дому, припускають, що на початку 2024 року у січні – лютому окупанти можуть посилити штурмові дії на фронті.
Агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, – мовиться у звіті ISW.
Окупанти також традиційно атакували Одеську та Хмельницьку області. У цих регіонах вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією, працювали сили та засоби ППО.
У ніч проти 22 грудня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Частину безпілотників ворог спрямував на столицю, де внаслідок атаки є руйнування.
Так, у Солом'янському районі внаслідок атаки виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24 – 26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна.
Також уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі Києва на приватний недобудований будинок. Унаслідок цього сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів.
Загалом, у столиці постраждали двоє осіб унаслідок атаки "Шахедами".