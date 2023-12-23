Нічна атака "Шахедами", запеклі бої на фронті: хронологія 667 дня війни

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 667 днів. Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам та завдають їм чималих втрат.

Про головні поді на фронті, яка ситуація в дипломатії й на полі бою – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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