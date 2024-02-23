Атака "Шахедами" на Дніпро та Одесу й ситуація навколо Авдіївки: хронологія 730 дня війни

Українські захисники дають ворогу гідну відсіч попри непросту ситуацію на фронті. Водночас Росія не припиняє завдавати ударів дронами та ракетами.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 730 днів, тобто майже два повних роки. Про події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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