Атака "Шахедами" на Дніпро та Одесу й ситуація навколо Авдіївки: хронологія 730 дня війни
Українські захисники дають ворогу гідну відсіч попри непросту ситуацію на фронті. Водночас Росія не припиняє завдавати ударів дронами та ракетами.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 730 днів, тобто майже два повних роки. Про події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські загарбники продовжують активно штурмувати Донецьку область. Наразі найгарячішою є ситуація на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Водночас Силам оборони вдалося повернути кілька позицій у районі Авдіївки. Про це в етері телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. І саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або було взято в полон більше десятка російських окупантів, У Дніпрі після ударів "Шахедами" є влучання у багатоповерхівку. Відомо про 8 постраждалих. Російська армія ввечері 22 лютого обстріляла Одеську область "Шахедами" і ракетами. Відомо про трьох загиблих. До незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі, як виявилося, причетний не лише Червоний Хрест. Цим також займалося й білоруське відділення ЮНІСЕФ. Зокрема маленьким українцям, переважно з Маріуполя та Лисичанська, організовували "відпочинки" у дитячих таборах. Насправді ж у цих закладах велася активна пропаганда ти промивання мізків нашим дітям з окупованих територій. Дітей "розважали" піснями Любе та Ірини Аллегрової, вони мали можливість сфотографуватися з міліціонерами з кийком і автоматом. Крім того, були розіграні сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів та поранених білоруських прикордонників. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський почав проводити аудит Сил оборони. Зрештою генерал виявив цікаву знахідку в українській армії. Так, Сирський виявив тисячі українських бійців, які з початку повномасштабної війни не були жодного разу на фронті. Арахамія наголосив, що вже два роки поспіль мовиться про те, що в українській армії є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. Водночас є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті.
ЗСУ відбили кілька позицій у районі Авдіївки й взяли у полон з десяток окупантів
– розповів він.
Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"
Внаслідок атаки на Одесу є загиблі
ЮНІСЕФ причетний до вивезення українських дітей у Білорусь, – ЗМІ
Арахамія розповів про разючу знахідку Сирського в армії
Російські загарбники продовжують активно штурмувати Донецьку область. Наразі найгарячішою є ситуація на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
Водночас Силам оборони вдалося повернути кілька позицій у районі Авдіївки. Про це в етері телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.
І саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або було взято в полон більше десятка російських окупантів,
У Дніпрі після ударів "Шахедами" є влучання у багатоповерхівку. Відомо про 8 постраждалих.
Російська армія ввечері 22 лютого обстріляла Одеську область "Шахедами" і ракетами. Відомо про трьох загиблих.
До незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі, як виявилося, причетний не лише Червоний Хрест. Цим також займалося й білоруське відділення ЮНІСЕФ.
Зокрема маленьким українцям, переважно з Маріуполя та Лисичанська, організовували "відпочинки" у дитячих таборах. Насправді ж у цих закладах велася активна пропаганда ти промивання мізків нашим дітям з окупованих територій.
Дітей "розважали" піснями Любе та Ірини Аллегрової, вони мали можливість сфотографуватися з міліціонерами з кийком і автоматом. Крім того, були розіграні сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів та поранених білоруських прикордонників.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський почав проводити аудит Сил оборони. Зрештою генерал виявив цікаву знахідку в українській армії.
Так, Сирський виявив тисячі українських бійців, які з початку повномасштабної війни не були жодного разу на фронті.
Арахамія наголосив, що вже два роки поспіль мовиться про те, що в українській армії є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. Водночас є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті.