Атака "Шахедами" на Дніпро та Одесу й ситуація навколо Авдіївки: хронологія 730 дня війни

23 лютого 2024, 06:59
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Українські захисники дають ворогу гідну відсіч попри непросту ситуацію на фронті. Водночас Росія не припиняє завдавати ударів дронами та ракетами.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 730 днів, тобто майже два повних роки. Про події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:32, 23 лютого

ЗСУ відбили кілька позицій у районі Авдіївки й взяли у полон з десяток окупантів

Російські загарбники продовжують активно штурмувати Донецьку область. Наразі найгарячішою є ситуація на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Водночас Силам оборони вдалося повернути кілька позицій у районі Авдіївки. Про це в етері телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

І саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або було взято в полон більше десятка російських окупантів,
– розповів він.

06:30, 23 лютого

Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"

У Дніпрі після ударів "Шахедами" є влучання у багатоповерхівку. Відомо про 8 постраждалих.

06:29, 23 лютого

Внаслідок атаки на Одесу є загиблі

Російська армія ввечері 22 лютого обстріляла Одеську область "Шахедами" і ракетами. Відомо про трьох загиблих.

06:27, 23 лютого

ЮНІСЕФ причетний до вивезення українських дітей у Білорусь, – ЗМІ

До незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі, як виявилося, причетний не лише Червоний Хрест. Цим також займалося й білоруське відділення ЮНІСЕФ.

Зокрема маленьким українцям, переважно з Маріуполя та Лисичанська, організовували "відпочинки" у дитячих таборах. Насправді ж у цих закладах велася активна пропаганда ти промивання мізків нашим дітям з окупованих територій.

Дітей "розважали" піснями Любе та Ірини Аллегрової, вони мали можливість сфотографуватися з міліціонерами з кийком і автоматом. Крім того, були розіграні сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів та поранених білоруських прикордонників.

06:24, 23 лютого

Арахамія розповів про разючу знахідку Сирського в армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський почав проводити аудит Сил оборони. Зрештою генерал виявив цікаву знахідку в українській армії.

Так, Сирський виявив тисячі українських бійців, які з початку повномасштабної війни не були жодного разу на фронті.

Арахамія наголосив, що вже два роки поспіль мовиться про те, що в українській армії є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. Водночас є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті.

Автор: Вікторія Кульженко