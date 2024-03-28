Ворог вдарив по Запоріжжю дронами-камікадзе: хронологія 764 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 764 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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