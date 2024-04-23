Україну атакували "Шахеди", в Одесі влучання по житловому сектору: хронологія 790 дня війни

Росіяни продовжують вести війну проти України та завдавати ударів по мирних українських містах. Однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, завдаючи російській армії колосальних втрат.

Триває 790 день повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені, допомога від союзників, вибухи в Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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