Україну атакували "Шахеди", в Одесі влучання по житловому сектору: хронологія 790 дня війни
Росіяни продовжують вести війну проти України та завдавати ударів по мирних українських містах. Однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, завдаючи російській армії колосальних втрат.
Триває 790 день повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені, допомога від союзників, вибухи в Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У КМВА повідомили, що усі "Шахеди", які летіли на Київ, було знищено. Обійшлося бех жертв та руйнувань. В Одесі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир. За уточненими даними, врятовано 34 людини, з них – 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі. Повідомляється, що він планує оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України. Про це йдеться у заяві британського уряду. Ймовірно, він передбачатиме 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання. Орієнтовно о 01:33 в Одесі пролунало попередження про повітряну небезпеку, росіяни запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже о 01:53 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух. За даними місцевих телеграм-каналів, у Бєлгороді повідомляли про загрозу масованого удару. На кадрах, опублікованих очевидцями, чути гудіння сирени та гучні звуки. Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – повідомив місцевий губернатор. Особливо цікаво те, що у селищі Розумне через приземлення у двір приватного будинку були пошкоджені вікна та фасад будівлі, а також було пошкоджено лобове скло одного легкового автомобіля.
Над Києвом збили усі ворожі дрони
В Одесі росіяни влучили "Шахедами" у житловий сектор
Найбільший в історії пакет військової допомоги від Великої Британії
Одесу атакували "Шахеди"
Уночі в Бєлгороді було "тривожно"
У КМВА повідомили, що усі "Шахеди", які летіли на Київ, було знищено.
Обійшлося бех жертв та руйнувань.
В Одесі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир.
За уточненими даними, врятовано 34 людини, з них – 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі. Повідомляється, що він планує оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України.
Про це йдеться у заяві британського уряду. Ймовірно, він передбачатиме 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.
Орієнтовно о 01:33 в Одесі пролунало попередження про повітряну небезпеку, росіяни запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед".
Вже о 01:53 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух.
За даними місцевих телеграм-каналів, у Бєлгороді повідомляли про загрозу масованого удару. На кадрах, опублікованих очевидцями, чути гудіння сирени та гучні звуки.
Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – повідомив місцевий губернатор.
Особливо цікаво те, що у селищі Розумне через приземлення у двір приватного будинку були пошкоджені вікна та фасад будівлі, а також було пошкоджено лобове скло одного легкового автомобіля.