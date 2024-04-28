Вибухи в Криму, загроза дронів у Курську й Брянську: хронологія 795 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші військові дають загарбницьким військам відсіч по всій лінії фронту.

Україна протистоїть Росії вже 795 днів. Про головні події цієї доби на полі бою та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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