Вибухи в Криму, загроза дронів у Курську й Брянську: хронологія 795 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші військові дають загарбницьким військам відсіч по всій лінії фронту.
Україна протистоїть Росії вже 795 днів. Про головні події цієї доби на полі бою та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено, Відбулося блокування офіційних українських ботів у популярному месенджері Telegram, які служили для передачі даних Силам оборони. Серед ботів, які припинили свою роботу, вказуються такі: Інцидент трапився в селищі міського типу Промислова Кемеровської області Росії. У російському відомстві пояснили, що школярі розповіли їм, що, мовляв, прийшли на цвинтар, де похований загиблий під час війни вітчим одного з них. Підлітки буцімто хотіли зібрати цукерки, проте почали розбивати камінням надгробки та пошкодили 18 могил. Проти них порушили кримінальну справу за фактом знищення чи пошкодження військових поховань. У Німеччині вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що вони, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію. "Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – зазначили в міністерстві. Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили о 21:45. Варто зазначити, що повітряної тривоги під час вибухів у Сумах оголошено не було. Тому невідомо через що в місті лунали вибухи. В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії згоріли два тепловози. Зокрема: Вночі 27 квітня російські війська здійснили масований ракетний обстріл по Україні. У ЗМІ поширюється інформація, що під час цієї атаки ворожі ракети пролетіли над територією Білорусі. Ракети окупаційної армії пролетіли над Гомельською областю. Українські прикордонники виявили у річці Тиса двох чоловіків. Через сильну течію їх вдалось дістати з води тільки наступного дня. Прикордонники повідомили, що тіла помітили ввечері 27 квітня. Витягнути їх змогли тільки вранці 28 квітня. У Держприкордонслужбі повідомили, що тіла потопельників прикордонники виявили тоді, коли патрулювали українсько-румунський кордон. У Держприкордонслужбі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались перетнути Тису. Партизани тривалий час шпигували за найбільшою нафтобазою окупантів, розташованою у Джанкої. Як зазначає рух опору, ця база є однією із найбільших та секретних нафтобаз ворога. Вся її територія повністю огороджена та перебуває під постійним наглядом патрульних. По всьому периметру також розташовані десятки камер. У німецькому місті Мурнау вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У той же трагічний вечір поліція затримала 57-річного росіянина. Саме його підозрюють у вбивстві українців. Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року. Полковник поліції Олександр Іванов помер у лікарні увечері 26 квітня. Він потрапив під повторну атаку "Шахедами", отримавши смертельні поранення. Олександра було поранено 4 квітня під час одного з російських ударів по Харкову. Прощання із поліцейським пройшло сьогодні, 28 квітня. Спецпідрозділи української розвідки мають посилити оборони Часового Яру, щоб зупинити наміри окупантів просуватися у бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська. "ГУРівці" перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок). На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене. Також ворог намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу “Сіверський Донець-Донбас”. Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна встановила контроль над островом Нестрига, що на південний захід від Херсона. Успіху (Росія – 24 Канал) не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига, Заступник командира батальйону 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що ворог цілодобово намагається тиснути на місто Часів Яр, що у Донецькій області. Проте росіянам нічого не вдається, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції. Наразі територіальних та тактичних успіхів він не має. Позавчора були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання – не допустити захоплення Часового Яру, За словами заступника командира, ворог застосовує ту ж тактику, що й на Авдіївському напрямку. Тобто він бомбардує територію керованими авіабомбами, чинить потужний артилерійський натиск, після чого йде на штурм. Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 27 квітня росіяни вдарили по об'єктах транспортування природного газу на Заході України. Також під ударом були й точки генерації електроенергії. На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено, О 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих. О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. Володимир Зеленський показав наслідки ворожого повітряного терору у різних містах нашої держави. Водночас президент акцентував, що ці російські обстріли з неба по Україні можна і треба припинити. Для цього потрібно забезпечити нашу державу більшою кількістю систем ППО. Український очільник наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у країни-агресорки здатності руйнувати. Вранці 21 квітня у Севастополі Збройним Силам вдалося пошкодити найстаріший корабель Чорноморського флоту Росії "Коммуна". Наразі він не може виконувати бойові завдання. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що судно "Коммуна" призначене для пошуку та порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно такого класу, що має Росія. У російському Татарстані вранці 28 квітня було неспокійно. Там горів складальний цех важливого для окупантів заводу "КамАЗ". Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України. Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто. У Миколаївській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни влучили по готелю, який раніше вже потерпав від ворожого обстрілу. Зокрема, власники готелю тільки відновились після прильотів, які були у 2022 році. Він також підкреслив, що це свідома атака росіян на бізнес міста та економіку. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав. Впродовж доби окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Минулої доби російські окупаційні війська нанесли по Херсону ракетний удар із застосуванням 1-ї ракети. Внаслідок цього пошкоджені 2 будівлі - заклад освіти і багатоповерховий будинок. Нікополь після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері. Ворог вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники приборкали вогонь. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Місцеві телеграм-канали пишуть, що вночі проти 28 квітня у Криму лунали вибухи. Мовиться про понад десять вибухів близько у Раздольненському районі, що межує з Джанкойським на півночі Криму. Вибухи були доволі потужними, місцеві розповіли телеграм-каналам, що у них тряслися вікна. Також повідомляли про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі. Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. "Невідомі БпЛА" не є бойовими, ворог застосовував їх для розвідки. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що у звіті Повітряні Сили повідомили про збиття 1 "невідомого дрону". Російські телеграм-канали пишуть, що у районі нафтобази у Людино впали БпЛА. Там стверджують, що руйнувань немає. Звісно, ж у Росії також наголошують, що немає ні жертв, ні руйнувань, однак довіряти російським джерелам не варто. Наразі немає жодних деталей щодо реальних наслідків атаки. Крім цього, не публікують також і фото або відео з місця події. Українська сторона жодним чином не коментувала інциденту. У проти 28 квітня загарбники випускали дрони по Миколаївщині, місцеві чули вибухи. Міський голова обласного центру та очільник ОВА розповіли вранці про наслідки чергового акту ворожого терору. Спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті. Посадовець наголосив, що, на щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Водночас відомо, що вогонь ліквідовували співробітники ДСНС. У Генштабі 28 квітня зазначають, що лише за минулу добу противник втратив 1096 солдатів. Також в окупантів менше техніки завдяки Силам оборони України. Втрати Росії в техніці Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. По цілях відпрацювали сили ППО. У Генштабі повідомили, що сили протиповітряної оборони збили всі ударні дрони типу "Шахед" та ще 1 безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Оборонці неба працюють, захищаючи мирне населення. Поки Україна очікує на прибуття допомоги від США, російські війська, ймовірно, досягнуть значних тактичних успіхів. Водночас малоймовірно, що вони здолають українську оборону. Прибуття цієї допомоги на фронт найближчими тижнями дозволить українським силам подолати поточні матеріальні обмеження та притупити російські наступальні операції. Російські війська, ймовірно, активізують зусилля з дестабілізації української оборони та закріплення позицій перед прибуттям безпекової допомоги. Добре забезпечені українські сили, ймовірно, зможуть запобігти оперативному значному просуванню Росії, хоча російські сили, тим не менш, використають певні переваги та адаптації, щоб створити значну загрозу для України цього літа. Раніше українські сили вже стримували російські операції, тож малоймовірно, що російські війська цього літа проведуть наступальну операцію, яка буде значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж їх попередній наступ. Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи. Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Проте він наголосив, що всю інформацію надасть згодом. У мережі російські пропагандисти розповсюджують фейк щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявляють, що Зеленський буцімто наказав СБУ тримати його під посиленою охороною. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що все робиться для того, аби підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним та Зеленським". Також повідомляють, що у Брянську та Курську лунають сирени. Усе через загрозу БпЛА. У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки. Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії. Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.
Сирський показав нинішні удари по особовому складу ворога на Донеччині та Запоріжжі
– Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони
У Росії підлітки розгромили могили загиблих в Україні окупантів
Попередньо, загиблими внаслідок вбивства в Німеччині були військові на реабілітації
У Сумах чули звуки вибухів
У Росії невідомі спалили вщент 2 тепловози
Під час атаки на Україну російські ракети пролетіли над Гомельською областю, – ЗМІ
Прикордонники витягнули з Тиси тіла двох чоловіків
"Атеш" побував на найбільш таємничій нафтобазі окупантів у Джанкої
Обвинуваченого у вбивстві 2 українців у Німеччині доставили до колонії
У Харкові попрощалися з поліцейським Івановим
Спецпідрозділи ГУР були перекинуті до Часового Яру для оборони, – джерела
– зазначило джерела.
Ситуація на фронті: дані Сирського
– вказав Сирський.
ЗСУ повернули контроль над островом Нестига
– повідомив Сирський.
ЗСУ повернули позиції південніше Іванівського
– наголосив він.
Ризик нападу Росії на Польщу
Удари по ГТС
– зазначив Колісник.
Ситуація на Харківщині
Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по нашій території
Плетенчук розповів, в якому зараз стані корабель "Коммуна"
У Татарстані горить складальний цех заводу "КамАЗ"
Деталі удару по Миколаєву
Ситуація на Запоріжжі
Ситуація на Херсонщині
Ситуація на Дніпропетровщині
Окупанти бідкаються про удар по підрозділу ППО в Криму
В ОК "Південь" розповіли, якими дронами ще Росія могла атакувати
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області
Вночі ворог вдарив дронами по Миколаєву
Оновлена статистика втрат ворога
Скільки "Шахедів" знищила ППО
У ISW проаналізували ситуацію на фронті до прибуття допомоги від США
У Миколаєві лунали вибухи
Росіяни заявляють про арешт Залужного
У Курську та Брянську лунали сирени
У Криму чули вибухи
Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено,
Відбулося блокування офіційних українських ботів у популярному месенджері Telegram, які служили для передачі даних Силам оборони.
Серед ботів, які припинили свою роботу, вказуються такі:
Інцидент трапився в селищі міського типу Промислова Кемеровської області Росії.
У російському відомстві пояснили, що школярі розповіли їм, що, мовляв, прийшли на цвинтар, де похований загиблий під час війни вітчим одного з них.
Підлітки буцімто хотіли зібрати цукерки, проте почали розбивати камінням надгробки та пошкодили 18 могил. Проти них порушили кримінальну справу за фактом знищення чи пошкодження військових поховань.
У Німеччині вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що вони, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію.
"Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – зазначили в міністерстві.
Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили о 21:45.
Варто зазначити, що повітряної тривоги під час вибухів у Сумах оголошено не було. Тому невідомо через що в місті лунали вибухи.
В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії згоріли два тепловози. Зокрема:
Вночі 27 квітня російські війська здійснили масований ракетний обстріл по Україні. У ЗМІ поширюється інформація, що під час цієї атаки ворожі ракети пролетіли над територією Білорусі.
Ракети окупаційної армії пролетіли над Гомельською областю.
Українські прикордонники виявили у річці Тиса двох чоловіків. Через сильну течію їх вдалось дістати з води тільки наступного дня.
Прикордонники повідомили, що тіла помітили ввечері 27 квітня. Витягнути їх змогли тільки вранці 28 квітня.
У Держприкордонслужбі повідомили, що тіла потопельників прикордонники виявили тоді, коли патрулювали українсько-румунський кордон.
У Держприкордонслужбі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались перетнути Тису.
Партизани тривалий час шпигували за найбільшою нафтобазою окупантів, розташованою у Джанкої.
Як зазначає рух опору, ця база є однією із найбільших та секретних нафтобаз ворога. Вся її територія повністю огороджена та перебуває під постійним наглядом патрульних. По всьому периметру також розташовані десятки камер.
У німецькому місті Мурнау вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У той же трагічний вечір поліція затримала 57-річного росіянина.
Саме його підозрюють у вбивстві українців. Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року.
Полковник поліції Олександр Іванов помер у лікарні увечері 26 квітня. Він потрапив під повторну атаку "Шахедами", отримавши смертельні поранення.
Олександра було поранено 4 квітня під час одного з російських ударів по Харкову.
Прощання із поліцейським пройшло сьогодні, 28 квітня.
Спецпідрозділи української розвідки мають посилити оборони Часового Яру, щоб зупинити наміри окупантів просуватися у бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.
"ГУРівці" перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів,
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).
На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.
Також ворог намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу “Сіверський Донець-Донбас”.
Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.
Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг,
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна встановила контроль над островом Нестрига, що на південний захід від Херсона.
Успіху (Росія – 24 Канал) не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,
Заступник командира батальйону 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що ворог цілодобово намагається тиснути на місто Часів Яр, що у Донецькій області. Проте росіянам нічого не вдається, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції.
Наразі територіальних та тактичних успіхів він не має. Позавчора були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання – не допустити захоплення Часового Яру,
За словами заступника командира, ворог застосовує ту ж тактику, що й на Авдіївському напрямку. Тобто він бомбардує територію керованими авіабомбами, чинить потужний артилерійський натиск, після чого йде на штурм.
Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 27 квітня росіяни вдарили по об'єктах транспортування природного газу на Заході України. Також під ударом були й точки генерації електроенергії.
На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено,
О 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.
О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок.
Володимир Зеленський показав наслідки ворожого повітряного терору у різних містах нашої держави. Водночас президент акцентував, що ці російські обстріли з неба по Україні можна і треба припинити. Для цього потрібно забезпечити нашу державу більшою кількістю систем ППО.
Український очільник наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у країни-агресорки здатності руйнувати.
Вранці 21 квітня у Севастополі Збройним Силам вдалося пошкодити найстаріший корабель Чорноморського флоту Росії "Коммуна". Наразі він не може виконувати бойові завдання.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що судно "Коммуна" призначене для пошуку та порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно такого класу, що має Росія.
У російському Татарстані вранці 28 квітня було неспокійно. Там горів складальний цех важливого для окупантів заводу "КамАЗ".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України. Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто.
У Миколаївській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни влучили по готелю, який раніше вже потерпав від ворожого обстрілу. Зокрема, власники готелю тільки відновились після прильотів, які були у 2022 році.
Він також підкреслив, що це свідома атака росіян на бізнес міста та економіку. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.
Впродовж доби окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Минулої доби російські окупаційні війська нанесли по Херсону ракетний удар із застосуванням 1-ї ракети.
Внаслідок цього пошкоджені 2 будівлі - заклад освіти і багатоповерховий будинок.
Нікополь після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері.
Ворог вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники приборкали вогонь.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що вночі проти 28 квітня у Криму лунали вибухи. Мовиться про понад десять вибухів близько у Раздольненському районі, що межує з Джанкойським на півночі Криму.
Вибухи були доволі потужними, місцеві розповіли телеграм-каналам, що у них тряслися вікна. Також повідомляли про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі.
Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. "Невідомі БпЛА" не є бойовими, ворог застосовував їх для розвідки.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що у звіті Повітряні Сили повідомили про збиття 1 "невідомого дрону".
Російські телеграм-канали пишуть, що у районі нафтобази у Людино впали БпЛА. Там стверджують, що руйнувань немає.
Звісно, ж у Росії також наголошують, що немає ні жертв, ні руйнувань, однак довіряти російським джерелам не варто. Наразі немає жодних деталей щодо реальних наслідків атаки.
Крім цього, не публікують також і фото або відео з місця події. Українська сторона жодним чином не коментувала інциденту.
У проти 28 квітня загарбники випускали дрони по Миколаївщині, місцеві чули вибухи. Міський голова обласного центру та очільник ОВА розповіли вранці про наслідки чергового акту ворожого терору.
Спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті.
Посадовець наголосив, що, на щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Водночас відомо, що вогонь ліквідовували співробітники ДСНС.
У Генштабі 28 квітня зазначають, що лише за минулу добу противник втратив 1096 солдатів. Також в окупантів менше техніки завдяки Силам оборони України.
Втрати Росії в техніці
Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. По цілях відпрацювали сили ППО.
У Генштабі повідомили, що сили протиповітряної оборони збили всі ударні дрони типу "Шахед" та ще 1 безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Оборонці неба працюють, захищаючи мирне населення.
Поки Україна очікує на прибуття допомоги від США, російські війська, ймовірно, досягнуть значних тактичних успіхів. Водночас малоймовірно, що вони здолають українську оборону.
Прибуття цієї допомоги на фронт найближчими тижнями дозволить українським силам подолати поточні матеріальні обмеження та притупити російські наступальні операції. Російські війська, ймовірно, активізують зусилля з дестабілізації української оборони та закріплення позицій перед прибуттям безпекової допомоги.
Добре забезпечені українські сили, ймовірно, зможуть запобігти оперативному значному просуванню Росії, хоча російські сили, тим не менш, використають певні переваги та адаптації, щоб створити значну загрозу для України цього літа. Раніше українські сили вже стримували російські операції, тож малоймовірно, що російські війська цього літа проведуть наступальну операцію, яка буде значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж їх попередній наступ.
Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи.
Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Проте він наголосив, що всю інформацію надасть згодом.
У мережі російські пропагандисти розповсюджують фейк щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявляють, що Зеленський буцімто наказав СБУ тримати його під посиленою охороною.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що все робиться для того, аби підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним та Зеленським".
Також повідомляють, що у Брянську та Курську лунають сирени. Усе через загрозу БпЛА.
У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки.
Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.
Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.