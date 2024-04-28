Вибухи в Криму, загроза дронів у Курську й Брянську: хронологія 795 дня війни

28 квітня 2024, 23:45
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Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші військові дають загарбницьким військам відсіч по всій лінії фронту.

Україна протистоїть Росії вже 795 днів. Про головні події цієї доби на полі бою та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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23:41, 28 квітня

Сирський показав нинішні удари по особовому складу ворога на Донеччині та Запоріжжі

Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено,
– Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

23:31, 28 квітня

Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони

Відбулося блокування офіційних українських ботів у популярному месенджері Telegram, які служили для передачі даних Силам оборони. 

Серед ботів, які припинили свою роботу, вказуються такі:

  • Єворог від Міністерства цифрової трансформації;
  • Офіційні боти Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України;
  • Бот-координатор з півдня України;
  • Бот ППО для відстеження "Шахедів".
23:29, 28 квітня

У Росії підлітки розгромили могили загиблих в Україні окупантів

Інцидент трапився в селищі міського типу Промислова Кемеровської області Росії.

У російському відомстві пояснили, що школярі розповіли їм, що, мовляв, прийшли на цвинтар, де похований загиблий під час війни вітчим одного з них.

Підлітки буцімто хотіли зібрати цукерки, проте почали розбивати камінням надгробки та пошкодили 18 могил. Проти них порушили кримінальну справу за фактом знищення чи пошкодження військових поховань.

23:27, 28 квітня

Попередньо, загиблими внаслідок вбивства в Німеччині були військові на реабілітації

У Німеччині вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що вони, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію.

"Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – зазначили в міністерстві.

23:22, 28 квітня

У Сумах чули звуки вибухів

Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили о 21:45.

Варто зазначити, що повітряної тривоги під час вибухів у Сумах оголошено не було. Тому невідомо через що в місті лунали вибухи.

23:20, 28 квітня

У Росії невідомі спалили вщент 2 тепловози

В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії згоріли два тепловози. Зокрема:

  • 28 квітня 2024 року в Оренбурзі невідомі вщент спалили магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М";
  • 26 квітня 2024 року у місті Владикавказ пожежа знищила тепловоз "ЧМЕ-3".
23:17, 28 квітня

Під час атаки на Україну російські ракети пролетіли над Гомельською областю, – ЗМІ

Вночі 27 квітня російські війська здійснили масований ракетний обстріл по Україні. У ЗМІ поширюється інформація, що під час цієї атаки ворожі ракети пролетіли над територією Білорусі.

Ракети окупаційної армії пролетіли над Гомельською областю.

23:12, 28 квітня

Прикордонники витягнули з Тиси тіла двох чоловіків

Українські прикордонники виявили у річці Тиса двох чоловіків. Через сильну течію їх вдалось дістати з води тільки наступного дня.

Прикордонники повідомили, що тіла помітили ввечері 27 квітня. Витягнути їх змогли тільки вранці 28 квітня.

У Держприкордонслужбі повідомили, що тіла потопельників прикордонники виявили тоді, коли патрулювали українсько-румунський кордон.

У Держприкордонслужбі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались перетнути Тису.

23:05, 28 квітня

"Атеш" побував на найбільш таємничій нафтобазі окупантів у Джанкої

Партизани тривалий час шпигували за найбільшою нафтобазою окупантів, розташованою у Джанкої. 

Як зазначає рух опору, ця база є однією із найбільших та секретних нафтобаз ворога. Вся її територія повністю огороджена та перебуває під постійним наглядом патрульних. По всьому периметру також розташовані десятки камер.

23:02, 28 квітня

Обвинуваченого у вбивстві 2 українців у Німеччині доставили до колонії

У німецькому місті Мурнау вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У той же трагічний вечір поліція затримала 57-річного росіянина.

Саме його підозрюють у вбивстві українців. Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року. 

22:57, 28 квітня

У Харкові попрощалися з поліцейським Івановим

Полковник поліції Олександр Іванов помер у лікарні увечері 26 квітня. Він потрапив під повторну атаку "Шахедами", отримавши смертельні поранення.

Олександра було поранено 4 квітня під час одного з російських ударів по Харкову.

Прощання із поліцейським пройшло сьогодні, 28 квітня.

22:52, 28 квітня

Спецпідрозділи ГУР були перекинуті до Часового Яру для оборони, – джерела

Спецпідрозділи української розвідки мають посилити оборони Часового Яру, щоб зупинити наміри окупантів просуватися у бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.

"ГУРівці" перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів,
– зазначило джерела.

15:54, 28 квітня

Ситуація на фронті: дані Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

Також ворог намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу “Сіверський Донець-Донбас”.

Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг,
– вказав Сирський.

15:48, 28 квітня

ЗСУ повернули контроль над островом Нестига

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна встановила контроль над островом Нестрига, що на південний захід від Херсона.

Успіху (Росія – 24 Канал) не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,
– повідомив Сирський.

15:46, 28 квітня

ЗСУ повернули позиції південніше Іванівського

Заступник командира батальйону 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що ворог цілодобово намагається тиснути на місто Часів Яр, що у Донецькій області. Проте росіянам нічого не вдається, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції.

Наразі територіальних та тактичних успіхів він не має. Позавчора були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання – не допустити захоплення Часового Яру,
– наголосив він.

За словами заступника командира, ворог застосовує ту ж тактику, що й на Авдіївському напрямку. Тобто він бомбардує територію керованими авіабомбами, чинить потужний артилерійський натиск, після чого йде на штурм.

14:52, 28 квітня

Ризик нападу Росії на Польщу

13:56, 28 квітня

Удари по ГТС

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 27 квітня росіяни вдарили по об'єктах транспортування природного газу на Заході України. Також під ударом були й точки генерації електроенергії.

На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено,
– зазначив Колісник.

13:22, 28 квітня

Ситуація на Харківщині

О 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок.

13:18, 28 квітня

Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по нашій території

Володимир Зеленський показав наслідки ворожого повітряного терору у різних містах нашої держави. Водночас президент акцентував, що ці російські обстріли з неба по Україні можна і треба припинити. Для цього потрібно забезпечити нашу державу більшою кількістю систем ППО.

Український очільник наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у країни-агресорки здатності руйнувати.

13:16, 28 квітня

Плетенчук розповів, в якому зараз стані корабель "Коммуна"

Вранці 21 квітня у Севастополі Збройним Силам вдалося пошкодити найстаріший корабель Чорноморського флоту Росії "Коммуна". Наразі він не може виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що судно "Коммуна" призначене для пошуку та порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно такого класу, що має Росія.

13:15, 28 квітня

У Татарстані горить складальний цех заводу "КамАЗ"

У російському Татарстані вранці 28 квітня було неспокійно. Там горів складальний цех важливого для окупантів заводу "КамАЗ".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей завод відомий тим, що постачає вантажівки російській армії для війни проти України. Очевидці поширюють у мережі відео, де горить складальний цех головного заводу корпорації "КамАЗ" у місті Набережні Челни. Мовиться про цех, який займається збиранням авто.

13:11, 28 квітня

Деталі удару по Миколаєву

У Миколаївській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни влучили по готелю, який раніше вже потерпав від ворожого обстрілу. Зокрема, власники готелю тільки відновились після прильотів, які були у 2022 році.

Він також підкреслив, що це свідома атака росіян на бізнес міста та економіку. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.

11:49, 28 квітня

Ситуація на Запоріжжі

Впродовж доби окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Ситуація на Херсонщині

Минулої доби російські окупаційні війська нанесли по Херсону ракетний удар із застосуванням 1-ї ракети.

Внаслідок цього пошкоджені 2 будівлі - заклад освіти і багатоповерховий будинок.
 

11:46, 28 квітня

Ситуація на Дніпропетровщині

Нікополь після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері.

Ворог вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники приборкали вогонь.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
 

11:43, 28 квітня

Окупанти бідкаються про удар по підрозділу ППО в Криму

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вночі проти 28 квітня у Криму лунали вибухи. Мовиться про понад десять вибухів близько у Раздольненському районі, що межує з Джанкойським на півночі Криму.

Вибухи були доволі потужними, місцеві розповіли телеграм-каналам, що у них тряслися вікна. Також повідомляли про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі.

11:39, 28 квітня

В ОК "Південь" розповіли, якими дронами ще Росія могла атакувати

Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. "Невідомі БпЛА" не є бойовими, ворог застосовував їх для розвідки.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що у звіті Повітряні Сили повідомили про збиття 1 "невідомого дрону".

08:58, 28 квітня

Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області

Російські телеграм-канали пишуть, що у районі нафтобази у Людино впали БпЛА. Там стверджують, що руйнувань немає.

Звісно, ж у Росії також наголошують, що немає ні жертв, ні руйнувань, однак довіряти російським джерелам не варто. Наразі немає жодних деталей щодо реальних наслідків атаки.

Крім цього, не публікують також і фото або відео з місця події. Українська сторона жодним чином не коментувала інциденту.

08:56, 28 квітня

Вночі ворог вдарив дронами по Миколаєву

У проти 28 квітня загарбники випускали дрони по Миколаївщині, місцеві чули вибухи. Міський голова обласного центру та очільник ОВА розповіли вранці про наслідки чергового акту ворожого терору.

Спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті.

Посадовець наголосив, що, на щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Водночас відомо, що вогонь ліквідовували співробітники ДСНС.

08:55, 28 квітня

Оновлена статистика втрат ворога

У Генштабі 28 квітня зазначають, що лише за минулу добу противник втратив 1096 солдатів. Також в окупантів менше техніки завдяки Силам оборони України.

Втрати Росії в техніці

  • танків – 7279 (+11);
  • бойових броньованих машин – 13 991 (+20);
  • артилерійських систем – 11948 (+43);
  • РСЗВ – 1050 (+1);
  • засоби ППО – 776 (+1);
  • літаків – 348 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22);
  • крилатих ракет – 2124 (+0);
  • кораблів /катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46);
  • спеціальної техніки – 1971 (+3).
08:53, 28 квітня

Скільки "Шахедів" знищила ППО

Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. По цілях відпрацювали сили ППО.

У Генштабі повідомили, що сили протиповітряної оборони збили всі ударні дрони типу "Шахед" та ще 1 безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Оборонці неба працюють, захищаючи мирне населення.

08:52, 28 квітня

У ISW проаналізували ситуацію на фронті до прибуття допомоги від США

Поки Україна очікує на прибуття допомоги від США, російські війська, ймовірно, досягнуть значних тактичних успіхів. Водночас малоймовірно, що вони здолають українську оборону.

Прибуття цієї допомоги на фронт найближчими тижнями дозволить українським силам подолати поточні матеріальні обмеження та притупити російські наступальні операції. Російські війська, ймовірно, активізують зусилля з дестабілізації української оборони та закріплення позицій перед прибуттям безпекової допомоги.

Добре забезпечені українські сили, ймовірно, зможуть запобігти оперативному значному просуванню Росії, хоча російські сили, тим не менш, використають певні переваги та адаптації, щоб створити значну загрозу для України цього літа. Раніше українські сили вже стримували російські операції, тож малоймовірно, що російські війська цього літа проведуть наступальну операцію, яка буде значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж їх попередній наступ.

06:08, 28 квітня

У Миколаєві лунали вибухи

Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи.

Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Проте він наголосив, що всю інформацію надасть згодом.

06:06, 28 квітня

Росіяни заявляють про арешт Залужного

У мережі російські пропагандисти розповсюджують фейк щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявляють, що Зеленський буцімто наказав СБУ тримати його під посиленою охороною.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що все робиться для того, аби підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним та Зеленським".

06:05, 28 квітня

У Курську та Брянську лунали сирени

Також повідомляють, що у Брянську та Курську лунають сирени. Усе через загрозу БпЛА.

06:03, 28 квітня

У Криму чули вибухи

У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки.

Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.

Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.

Автор: Ірина Марціяш, Вікторія Кульженко