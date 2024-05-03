Росія вдарила по Донеччині із "Градів" та вбила 12-річну дитину: хронологія 800 дня війни
Росія продовжує намагатись захопити українські території, попри колосальні втрати. Наші воїни вже третій рік дають ворогу гідну відсіч на фронті.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 800 день. Про головні події цього дня на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори
Російська армія продовжує скоювати воєнні злочини на території нашої держави. Зокрема, окупанти вбили 12-річну дитину та її бабусю, ще двох цивільних поранили. Як стверджують слідчі, близько 18:30 (2 травня), російська армія завдала удару по села Мемрик Покровського району. За попередньою інформацією, загарбники атакували населений пункт з ракетної системи залпового вогню "Град". Тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що Євросоюз знайде спільний підхід до питання повернення українців призовного віку на батьківщину. Подоляк наголосив на важливості ініціативи щодо пошуку єдиного рішення серед країн Євросоюзу. Він вважає, що такий крок є "абсолютно правильним" і сприятиме уникненню репутаційних втрат для України. Ігор Клименко, голова МВС України, провів день на Донеччині з бійцями, що підконтрольні відомству. Росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших захисників в цьому регіоні. Попри сильний тиск ворога, моральний дух українських воїнів залишається непохитним. Клименко наголосив на високій мотивації та націленість кожного бійця на досягнення головної мети – української перемоги.
Донеччину атакували "Градами"
У Зеленського відреагували на рішення повертати чоловіків з-за кордону
Голова МВС відвідав Донеччину
Російська армія продовжує скоювати воєнні злочини на території нашої держави. Зокрема, окупанти вбили 12-річну дитину та її бабусю, ще двох цивільних поранили.
Як стверджують слідчі, близько 18:30 (2 травня), російська армія завдала удару по села Мемрик Покровського району. За попередньою інформацією, загарбники атакували населений пункт з ракетної системи залпового вогню "Град".
Тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що Євросоюз знайде спільний підхід до питання повернення українців призовного віку на батьківщину.
Подоляк наголосив на важливості ініціативи щодо пошуку єдиного рішення серед країн Євросоюзу. Він вважає, що такий крок є "абсолютно правильним" і сприятиме уникненню репутаційних втрат для України.
Ігор Клименко, голова МВС України, провів день на Донеччині з бійцями, що підконтрольні відомству. Росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших захисників в цьому регіоні.
Попри сильний тиск ворога, моральний дух українських воїнів залишається непохитним. Клименко наголосив на високій мотивації та націленість кожного бійця на досягнення головної мети – української перемоги.