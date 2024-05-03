Росія вдарила по Донеччині із "Градів" та вбила 12-річну дитину: хронологія 800 дня війни

Росія продовжує намагатись захопити українські території, попри колосальні втрати. Наші воїни вже третій рік дають ворогу гідну відсіч на фронті.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 800 день. Про головні події цього дня на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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