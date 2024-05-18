Росія знову атакувала "Шахедами": хронологія 815 дня війни
Росія вже третій рік веде проти України злочинну повномасштабну війну. Наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту, але росіяни не залишають спроб захопити нові території.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 815 днів. Про те, що відбувається на лінії фронту та політичній міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважатимуться дійсними на всій території України до видачі документа нового зразка. Зазначається, що в оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації. Російські військові пізно вночі 18 травня атакували Україну "Шахедами". Через атаку дронів-камікадзе повітряна тривога лунала в декількох регіонах України. Російські військові атакували "Шахедами" з півночі та півдня.
Кабмін затвердив нову форму військового квитка
Росія вночі запускала "Шахеди"
Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважатимуться дійсними на всій території України до видачі документа нового зразка.
Зазначається, що в оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.
Російські військові пізно вночі 18 травня атакували Україну "Шахедами". Через атаку дронів-камікадзе повітряна тривога лунала в декількох регіонах України. Російські військові атакували "Шахедами" з півночі та півдня.