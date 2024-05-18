Росія знову атакувала "Шахедами": хронологія 815 дня війни

Росія вже третій рік веде проти України злочинну повномасштабну війну. Наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту, але росіяни не залишають спроб захопити нові території.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 815 днів. Про те, що відбувається на лінії фронту та політичній міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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