Окупанти знову атакували Україну "Шахедами", : хронологія 818 дня війни

21 травня 2024, 06:41
Читать новость на русском

Російські війська продовжують терор мирного населення України й не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Водночас Сили оборони тримають рубежі та завдають колосальних втрат ворогу у живій силі та техніці.

Протистояння України проти Росії у повномасштабній війні триває уже 818 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

02:36, 21 травня

Одесу атакували дрони

Мер Одеси Геннадій Труханов написав у мережі про вибухи.

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– зазначив Труханов.

За його словами, на область прямували 7 безпілотників. Наразі деталей про ворожу атаку не повідомляли.

02:05, 21 травня

У Харкові пролунала серія вибухів

У Харкові вночі пролунала серія вибухів з невеликим інтервалом. За кілька хвилин до цього моніторингові пабліки написали про групу "Шахедів" з 4 – 6 одиниць, що рухається у бік Харкова. Там попередили, що у місті може бути гучно.

Мер Харкові Ігор Терехов написав, що внаслідок російської атаки "Шахедами" є кілька постраждалих приватних будинків. На місці виникли пожежі. За його словами, окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку містян.

01:00, 21 травня

Російські війська атакували Україну "Шахедами"

У ніч проти 21 травня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні Сили попереджали про загрозу для низки областей.

Автор: Ярослав Погончук