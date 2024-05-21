Окупанти знову атакували Україну "Шахедами", : хронологія 818 дня війни

Російські війська продовжують терор мирного населення України й не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Водночас Сили оборони тримають рубежі та завдають колосальних втрат ворогу у живій силі та техніці.

Протистояння України проти Росії у повномасштабній війні триває уже 818 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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