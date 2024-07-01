Вибухи в Дніпрі, дрони атакували Росію: хронологія 859 дня війни
Росія не виводить війська з України та продовжує обстрілювати мирне населення. Проте окупанти зазнають у війні величезних втрат.
Яка ситуація на фронті, в типу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Журналісти Суспільного повідомили, що внаслідок одного з вибухів пошкоджений супермаркет. Відомо, що зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини поруч. Попередньо, поранених немає. Під час повітряної тривоги місцеві мешканці повідомили про вибухи в Дніпрі. Глава Дніпропетровської ОВА закликав людей перебувати в укриттях до відбою. Місцеві жителі повідомили, що в районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджені вікна. Генштаб ЗСУ розповів, що протягом червня 2024 року окупанти втратили на фронті в Україні 33 713 окупантів. Втрати у техніці становлять:
Наслідки вибуху в Дніпрі
Вибухи в Дніпрі
У червні Росія втратила понад 30 000 окупантів
Журналісти Суспільного повідомили, що внаслідок одного з вибухів пошкоджений супермаркет.
Відомо, що зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини поруч. Попередньо, поранених немає.
Під час повітряної тривоги місцеві мешканці повідомили про вибухи в Дніпрі.
Глава Дніпропетровської ОВА закликав людей перебувати в укриттях до відбою. Місцеві жителі повідомили, що в районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджені вікна.
Генштаб ЗСУ розповів, що протягом червня 2024 року окупанти втратили на фронті в Україні 33 713 окупантів. Втрати у техніці становлять: