Вибухи в Дніпрі, дрони атакували Росію: хронологія 859 дня війни

Росія не виводить війська з України та продовжує обстрілювати мирне населення. Проте окупанти зазнають у війні величезних втрат.

Яка ситуація на фронті, в типу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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