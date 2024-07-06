Вибухи у кількох областях та анонс нової інформації про F-16: хронологія 864 дня війни
Росія продовжує вести проти України повномасштабну війну вже третій рік. Водночас наші військові дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту.
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 864 дні. Про все, що відбувається на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте на 24 Каналі.
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Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення. Над відновленням вже працюють. Росіяни заявляють, що в ніч на 6 липня Краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотниками. На місцевих нафтобазах загорілися резервуари з паливом, пошкоджена вежа стільникового зв'язку. Зокрема, в Єйську ворожа ППО нібито збила БпЛА. Водночас наслідків атаки уникнути не вдалося. Зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку. Безпілотники росіяни "збивали" і у станицях Павловській та Ленінградській. Після падіння уламків дронів на місцевих нафтобазах спалахнули резервуари з паливом. Окупанти стверджують, що постраждалих їм вдалося уникнути. Наступного тижня варто чекати нових заяв щодо F-16 для України. Їх можуть озвучити тоді, коли проходитиме саміт НАТО у Вашингтоні. Саміт Альянсу відбудеться 9 – 11 липня. Під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США пояснив, що новини стосуватимуться нових заяв у контексті програми забезпечення України літаками F-16. За словами посадовця, він очікує, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому контексті. Про що конкретно мовиться представник адміністрації США не сказав. У Кременчуцькій громаді Полтавської області під час атаки дронам-камікадзе типу "Шахед" пролунав вибух. Його почули орієнтовно о 01:16 6 липня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що дрон летить на Кременчук. У Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти атакували місто дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибух пролунав орієнтовно о 00:05 6 липня.
Деталі удару по Сумщині
Окупанти скаржаться на атаку дронів по Краснодарському краю
У США анонсували нову інформацію щодо постачання Україні F-16
На Полтавщині пролунав вибух
У Сумах гриміли вибухи
Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення.
Над відновленням вже працюють.
Росіяни заявляють, що в ніч на 6 липня Краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотниками. На місцевих нафтобазах загорілися резервуари з паливом, пошкоджена вежа стільникового зв'язку.
Зокрема, в Єйську ворожа ППО нібито збила БпЛА. Водночас наслідків атаки уникнути не вдалося. Зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку.
Безпілотники росіяни "збивали" і у станицях Павловській та Ленінградській. Після падіння уламків дронів на місцевих нафтобазах спалахнули резервуари з паливом.
Окупанти стверджують, що постраждалих їм вдалося уникнути.
Наступного тижня варто чекати нових заяв щодо F-16 для України. Їх можуть озвучити тоді, коли проходитиме саміт НАТО у Вашингтоні.
Саміт Альянсу відбудеться 9 – 11 липня. Під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США пояснив, що новини стосуватимуться нових заяв у контексті програми забезпечення України літаками F-16.
За словами посадовця, він очікує, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому контексті. Про що конкретно мовиться представник адміністрації США не сказав.
У Кременчуцькій громаді Полтавської області під час атаки дронам-камікадзе типу "Шахед" пролунав вибух.
Його почули орієнтовно о 01:16 6 липня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що дрон летить на Кременчук.
У Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти атакували місто дронами-камікадзе типу "Шахед".
Вибух пролунав орієнтовно о 00:05 6 липня.