Вибухи у кількох областях та анонс нової інформації про F-16: хронологія 864 дня війни

Росія продовжує вести проти України повномасштабну війну вже третій рік. Водночас наші військові дають ворогу гідну відсіч по всій лінії фронту.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 864 дні. Про все, що відбувається на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте на 24 Каналі.

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